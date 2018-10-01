Захарова: Британским историкам будет стыдно за термин highly likely

Историки и юристы в Британии будут со стыдом вспоминать термин highly likely (весьма вероятно), используемый официальным Лондоном в отношении дела Скрипалей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Такое впечатление, что обвинители, а именно официальные представители Великобритании, просто фанатично уверены в своей правоте, и никаких разумных аргументов, доказательств им не требуется. Вполне достаточно пресловутого highly likely, – термина, который, я уверена, в будущем со стыдом будут вспоминать британские историки и, конечно, правовики и адвокаты», – передает ее слова ТАСС.

Она также назвала дикими и нелепыми слова Хиллари Клинтон, которая сравнила якобы имевшее место вмешательство России в американские выборы с терактами 11 сентября 2001 года.

«Понимаю, что она не является действующим чиновником, но она – один из самых видных и эффективных политиков США, долгожитель американского политического Олимпа. На наш взгляд, она просто не может позволять себе такие высказывания», – сказала Захарова.

По ее словам, эти обвинения «особенно дико слышать» с учетом того, что именно президент Владимир Путин был первым главой государства, позвонившим президенту США Джорджу Бушу после теракта 11 сентября 2001 года.

«Впоследствии в поддержку операций международных сил содействия безопасности в Афганистане – и об этом госпожа Клинтон не может не знать – Россия разрешила США и НАТО наземный и комбинированный железнодорожный, автомобильный и воздушные транспортный транзит через свою территорию их вооружения, военной техники и военного имущества», – напомнила Захарова.

По ее словам, тогда Россия оказала политическую, логистическую и моральную поддержку США в противостоянии терроризму.

«Неужели настолько нельзя принять собственное поражение и собственные ошибки, что приходится делать такие странные, нелепые и дикие заявления? Это печально», – резюмировала официальный представитель МИД.

Напомним, highly likely – это ставшее уже знаменитым выражение премьера Британии Терезы Мэй относительно обвинений в адрес России по делу Скрипалей. На основании этого заявления были высланы российские дипломаты. 26 сентября глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что риторика в деле Солсбери происходит «в стиле «хайли лайкли».