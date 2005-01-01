Лавров заподозрил Лондон в желании скрыть факты по делу Скрипалей

Глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН прокомментировал позицию Британии по делу Скрипалей.

По его словам, ОЗХО деградирует, так как западные страны стремятся навязать техническому секретариату организации «атрибутивные функции», грубо нарушая Конвенцию о запрещении химоружия.

«Параллельно нарастает ничем не подкрепленная – в стиле «хайли лайкли» – риторика в связи с делом Солсбери. При этом Великобритания упорно уклоняется от неоднократно предлагавшегося нами совместного расследования», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и другими конвенциями Британия должна сотрудничать с Россией.

«Возникает вопрос: если не хотят сотрудничать, значит, есть что скрывать», – заметил Лавров.

«Вновь призываем Лондон к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины», – добавил министр, передает ТАСС.

В августе в российском посольстве в Лондоне заявили, что власти Великобритании должны уважать законы России и быть готовы сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента в Солсбери. Однако дело с мертвой точки не двигается.