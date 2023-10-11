ФСБ сообщила о подготовке Британией украинских ДРГ для диверсий на АЭС в России

Глава ФСБ Бортников: Британский спецназ готовил украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС

Tекст: Ольга Никитина

Члены украинской ДРГ были задержаны ФСБ в августе 2023 года, рассказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – участников СНГ, которое проходит в Баку, передает ТАСС.

Выяснилось, что подготовкой украинских диверсантов занимались сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании, сообщил глава ФСБ. В задачи ДРГ входило осуществление диверсий против военных объектов, объектов нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно Смоленской и Курской АЭС, уточнил Бортников. Аналогичные посягательства, напомнил он, совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС.

В результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, которые размещались на опорах ЛЭП атомных электростанций. С помощью их подрыва диверсанты собирались нарушить технологический процесс функционирования АЭС, рассказал директор ФСБ, добавив, что в результате действий украинских диверсантов был аварийно остановлен 2-й блок Курской АЭС.

Директор ФСБ подчеркнул, что действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм.

«Осознают ли в Лондоне безрассудный характер действий своих спецслужб? И на что, в конечном итоге, эти безумцы рассчитывают?» – задался вопросами Бортников.

Кроме того, Бортников отметил активное участие американских и британских спецслужб ЦРУ и МИ-6 в создании «пояса нестабильности» в Афганистане у южных границ СНГ. По его словам, США задумались о возвращении в страну своих баз.

Также Бортников заявил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.