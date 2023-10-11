Бортников: Запад превратил Украину в площадку обкатки наемников

Бортников: Запад превратил Украину в площадку для обкатки наемников из разных стран мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Бортников на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, в результате целенаправленных действий западной коалиции Украина превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников, обучения их методам ведения современной войны и применения данного опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира, передает ТАСС.

По его словам, западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооруженных формирований осуществляют вербовку участников международных террористических организаций, нацистов и наемников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном».

«Только в странах ЕС под патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей. Западники активно способствуют перемещению боевиков в зону украинского конфликта. Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов 9 иностранных военизированных прокси-формирований». По его словам, «установлены 794 наемника из 35 стран мира», – сказал он.

Ранее Бортников заявил, что спецслужбы с Запада желают усугубить социально-политическую обстановку Северного Кавказа, там усиливаются угрозы в условиях СВО.