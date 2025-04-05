Мирошник заявил о готовности Киева к провокациям для срыва переговоров с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев готов идти на любые провокации, чтобы сорвать переговоры России и США. По его словам, украинская сторона в первую очередь действует на своей территории, где у нее есть возможность издеваться над собственным населением и создавать условия для обвинений России, передает Telegram-канал Мирошника.

Посол отметил, что Киев продолжает наращивать список провокаций, следуя сценарию «под чужим флагом», как об этом выражаются на Западе. Мирошник напомнил о нескольких таких инцидентах: в марте-апреле 2022 года в Буче была инсценировка с десятками трупов, чтобы сорвать Стамбульские переговоры; 8 апреля 2022 года украинская ракета «Точка У» ударила по вокзалу в Кроматорске, чтобы выпрашивать новую помощь; 6 сентября 2023 года украинская ракета поразила рынок в Константиновке перед прибытием Тони Блинкена.

Мирошник подчеркнул, что сейчас речь идет о Кривом Роге, где, по его словам, Киев не жалеет ни женщин, ни детей ради достижения «глобальных целей» – обвинить Россию и получить от США финансирование конфликта. Посол задался вопросом о том, на какие еще действия готов украинский президент Владимир Зеленский и не жалеет ли он свое население.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД обвинил Киев в терроризме после ударов по российской энергетике, которые провел киевский режим. Также сообщалось, что мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм. Спикер МИД Мария Захарова заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России.