Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.3 комментария
Мирошник: Киев готов на провокации ради срыва переговоров России и США
Мирошник заявил о готовности Киева к провокациям для срыва переговоров с США
Киев готов на любые провокации, чтобы сорвать переговоры России и США, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, акцентировав внимание на готовности украинской стороны действовать на своей территории.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев готов идти на любые провокации, чтобы сорвать переговоры России и США. По его словам, украинская сторона в первую очередь действует на своей территории, где у нее есть возможность издеваться над собственным населением и создавать условия для обвинений России, передает Telegram-канал Мирошника.
Посол отметил, что Киев продолжает наращивать список провокаций, следуя сценарию «под чужим флагом», как об этом выражаются на Западе. Мирошник напомнил о нескольких таких инцидентах: в марте-апреле 2022 года в Буче была инсценировка с десятками трупов, чтобы сорвать Стамбульские переговоры; 8 апреля 2022 года украинская ракета «Точка У» ударила по вокзалу в Кроматорске, чтобы выпрашивать новую помощь; 6 сентября 2023 года украинская ракета поразила рынок в Константиновке перед прибытием Тони Блинкена.
Мирошник подчеркнул, что сейчас речь идет о Кривом Роге, где, по его словам, Киев не жалеет ни женщин, ни детей ради достижения «глобальных целей» – обвинить Россию и получить от США финансирование конфликта. Посол задался вопросом о том, на какие еще действия готов украинский президент Владимир Зеленский и не жалеет ли он свое население.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД обвинил Киев в терроризме после ударов по российской энергетике, которые провел киевский режим. Также сообщалось, что мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм. Спикер МИД Мария Захарова заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России.