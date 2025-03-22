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    22 марта 2025, 19:00 • Общество

    Мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм

    Мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм
    @ Str/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российский МИД в субботу выступил с жестким предупреждением Киеву: Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, в случае новых попыток нанести удар по энергетическим объектам РФ. Продолжением таких атак, отметили в ведомстве, Киев демонстрирует полную недоговороспособность. Она объясняется тем, что на Украине есть неконтролируемые Киевом противники перемирия, которые применят любые средства для срыва договоренностей лидеров России и США, говорят эксперты.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на продолжающиеся удары Украины по энергетическим объектам России. «Несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Киев, казалось бы, официально поддержал, вероломные атаки нацистского режима по российской территории продолжаются», – говорится в комментарии Захаровой.

    Она напомнила, что 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта – газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» в Курской области. Помимо этого зафиксированы очередные варварские случаи сознательного направления дронов ВСУ на жилые дома и социальные учреждения. «Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», – считает Захарова.

    Она предупредила, «что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный».

    Подрыв ГИС «Суджа» произошел 21 марта около 00:20 по московскому времени.  Станция расположена в 500 метрах от границы с Украиной и обсулуживает газопровод, являющийся крупнейшим коридором поставок российского газа в Европу. После ее подрыва пожар был виден даже из Курска.

    В Минобороны назвали атаку «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии. В интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям».

    Еще один удар по энергосистеме России был совершен в Краснодарском крае, где пострадала нефтебаза, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. Она была атакована через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа и договоренности отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

    В экспертной среде отмечают, что продолжающиеся атаки со стороны Украины говорят о неспособности Владимира Зеленского контролировать ситуацию и существовании на Украине неподконтрольных ему вооруженных формирований.

    «Взрыв станции «Суджа» выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    Он напомнил, что когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады «Азовстали», Зеленский обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. Однако затем ВСУ начали наносить удары по СИЗО в Еленовке, где в ДНР содержались пленные азовцы. «Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет. После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому», – поясняет Басурин.

    «В том числе и поэтому нацисты мотивированы на срыв договоренностей. Кроме того, они зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто также не заинтересован в прекращении боевых действий: это прежде всего Британия и часть элит в США», – добавляет он.

    Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, в свою очередь считает, что сейчас любые добровольческие формирования являются инструментарием политической власти Украины.

    «Участвовали ли в подрыве «Суджи» боевики «Азова», батальона «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) или другого подразделения, на мой взгляд, не имеет существенного значения, потому что это является отражением политической линии самого Киева», – говорит дипломат.

    Мирошник отмечает, что период, когда украинские нацбатальоны, а также «Правый сектор*» (запрещенная в России террористическая организация) и прочие структуры действовали отдельно от ВСУ, давно закончился. «Политуправление ВСУ находится в руках ангажированных и националистически настроенных радикалов. Политический режим сделал все возможное для того, чтобы нацистские подходы доминировали везде. Сама власть базируется на этих подходах», – поясняет он.

    Для «Азова» и других украинских бандформирований продолжение конфликта – вопрос физического выживания, подчеркивает чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов: «Как только закончится горячая фаза, на Украине начнутся серьезные разборки с членами бандформирований. Их лидеров будут отлавливать и судить. Многих ждет самая незавидная участь. Россия тоже будет их наказывать, потому что есть соответствующие уголовные дела, которые были открыты Следственным комитетом и военной прокуратурой».

    А поэтому, по его мнению, Украина продолжит наносить удары для срыва договоренностей между Россией и США. «Зеленский не понимает цивилизованного языка общения. Своими действиями киевский режим лишний раз показывает, что до последнего будет избегать мирного урегулирования, потому что для него это политическая смерть», – делает вывод Долгов.

    По его словам, у киевского режима нет сейчас правовой основы внутри Украины, а поддержка из-за прубежа вполне объяснима: «Его поддерживают определенные европейские элиты и лидеры типа Эммануэля Макрона и Кира Стармера, прибалтов и поляков. Все они хотят продолжать пилить военные бюджеты».

    В том, что противники полноценного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами, с ним согласен и Басурин. А поэтому, по его мнению, обуздание на Украине сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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