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    Европа заплатит Америке за воюющую Украину
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
    Пентагон не смог объяснить заявление Трампа о выделении Patriot Украине
    Двухлетний ребенок ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста
    США возвращаются на военные учения в Грузию
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    17 комментариев
    15 июля 2025, 07:06 • Новости дня

    Франция предупредила о риске войны в Европе до 2030 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятность масштабной войны на европейской территории возрастет к 2030 году, говорится во французском стратегическом обзоре на 2025 год от генерального секретариата и нацбезопасности Франции (SGDSN).

    Особое внимание в документе уделено угрозе войны высокой интенсивности за пределами национальной территории, в которую могут быть втянуты Франция и ее европейские союзники, передает «Газета.Ru».

    Документ также отмечает, что Франция может стать объектом масштабных гибридных атак. Среди ключевых угроз названа «российская угроза». Термины «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в обзоре более 80 раз.

    По мнению французских властей, в ближайшие три-пять лет якобы возможна эскалация со стороны России, включая возможные действия в Молдавии, на Балканах и даже против стран НАТО.

    Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва будет учитывать усиливающуюся милитаризацию Европы и проявления нацизма при формировании своих стратегий.

    13 июля 2025, 08:39 • Новости дня
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    @ Stefan Sauer/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия намерена решительно защищать свои танкеры с нефтью на Балтике от возможных западных попыток вмешательства, полагаясь на нормы международного права, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Россия будет пресекать любые попытки западных стран вмешаться в судоходство российских танкеров с нефтью в Балтийском море, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью РИА «Новости». «Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», – подчеркнул Барбин.

    Посол отметил, что свобода судоходства, а также беспрепятственный проход судов через Балтийские проливы гарантируются действующими международными нормами и обязательствами Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша объявила о начале операции по «защите» воздушного пространства над Балтийским морем. НАТО усиливает подготовку к возможной атаке на Россию в Балтийском регионе. Польские власти решили выделить свои военные корабли для участия в миссии НАТО на Балтике.

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    12 июля 2025, 15:09 • Новости дня
    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину

    Письмо о возвращении графа Шереметева в Россию направили Путину

    Письмо графа Шереметева о возвращении направили Путину
    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Посольство России во Франции направило в Москву обращение графа Петра Шереметева, который просит содействия для возвращения на родину и перевозки своей коллекции.

    Посольство России в Париже получило и переправило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, адресованное президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    В обращении Шереметев просит о содействии в возвращении на родину и перевозке своего имущества, включая коллекцию.

    Дипмиссия заявила, что граф Шереметев выразил твердое намерение вернуться в Россию, чтобы исполнить последнюю волю своего отца и провести остаток жизни на родине предков: «Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на Родину своих предков – в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам».

    В посольстве подчеркнули значительный вклад Шереметева в развитие российского и французского культурного сотрудничества и отметили тесные связи с ним. Ранее копию письма опубликовали СМИ, в нем Шереметев также просит содействия по вопросу перевозки личной коллекции в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль пока не получал письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева президенту России Владимиру Путину.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    12 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины

    Военный эксперт Перенджиев: Лавров разоблачил очередной симулякр Запада в отношении Украины

    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сергей Лавров понимает, что в гибридной войне против России Франция и Британия используют симулякры, это же касается заявления Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями.

    «В ходе гибридной войны против России Франция и Британия используют симулякры. Но Сергей Лавров понимает, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» начнут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, – это тоже симулякр», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России»..

    По словам военного эксперта, создание термина «симулякр» приписывается французскому социологу и философу Жану Бодрийяру, он означает копию того, чего на самом деле не существует или проще говоря – фейк: «Классическим примером создания симулякра можно назвать сказку датского писателя Ханса Христиана Андерсена «Новое платье короля». А теперь что-то наподобие симулякров пытаются создавать не только европейские лидеры, но и президент США Дональд Трамп. Эти симулякры позволяют Лондону, Парижу и Берлину получать не только экономические, но и политические дивиденды, потому что под военные проекты-симулякры выделяются средства».

    Последнее заявление Макрона от лица «коалиции желающих» создало информационный повод о том, что при благоприятном для себе моменте «европейцы введут войска на Украину, обоснуются в портах Николаевской области и Одессы». «Европейцы именно на это и рассчитывают, а если у них этого не получится, то в любом случае они получат дивиденды», – полагает спикер.

    Поддержка Украины для Запада стала по большей части симулякром, под который создаются образы и «правильная картинка». При этом оказывается и реальная поддержка, которая заключается в передаче Киеву вооружений, в том числе дальнобойных ракет и средств ПВО.

    «Заявления про планы направить на Украину силы сдерживания – это симулякр, как и провокация в Буче или действия «Белых касок» в Сирии в период правления Башара Асада. Но под все это выделяются огромные средства, большая часть которых оседает в карманах западных политиков, Зеленскому и его команде, тоже, кстати, перепадает», – добавил Перенджиев.

    О том, что Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании «корпуса многонациональных сил для защиты Украины», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего визита в Северную Корею. «Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», – сказал Лавров.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам франко-британского саммита в Лондоне, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. По его словам, это будет сделано с целью обеспечить восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Французский лидер охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве.

    Макрон неоднократно говорил о том, что на Украине должны появится европейские военные. В марте по итогам парижского саммита «коалиции желающих» он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на слова Макрона, что активность западных стран по военному присутствию на Украине отражает антироссийские и милитаристские настроения: «В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».

    Песков подчеркнул разочарование Москвы тем, что западные страны игнорируют сигналы России об опасности такого присутствия. Песков добавил, что последовательные и ясные сигналы со стороны Москвы не принимаются во внимание и не находят понимания на Западе.

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    14 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер, отметила спикер МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о «несерьезности» представителей Москвы на переговорах по Украине.

    Рютте выразил мнение, что на переговоры со стороны России пришли «несерьезные люди, в частности некий историк, рассказывавший о событиях с 1250 года», напомнила Захарова. Она указала, что этот «историк» – специалист по международным отношениям и государственный деятель Владимир Мединский.

    Она также отметила, что украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который никогда не служил в армии и был менеджером телефонной компании.

    Дипломат подчеркнула, что без знания истории невозможно решать сложные международные вопросы. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

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    14 июля 2025, 05:58 • Новости дня
    Макрон назвал число стран в созданной для поддержки Киева «коалиции желающих»

    Число стран в созданной для поддержки Киева «коалиции желающих» возросло до 30

    Макрон назвал число стран в созданной для поддержки Киева «коалиции желающих»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих», созданная для поддержки Украины, насчитывает 30 стран, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент Франции уточнил, что генштаб коалиции «создан и находится в Париже», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные франко-британские экспедиционные силы планируется увеличить до 50 тыс. солдат, которые, по словам Макрона, могут быть мобилизованы «для участия в крупном сражении». Макрон заявлял, что эти войска призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.

    Франция и Британия также заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство на Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.


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    12 июля 2025, 15:32 • Новости дня
    Журналисты заметили новый признак разлада Макрона с женой
    Журналисты заметили новый признак разлада Макрона с женой
    @ Pool/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Британию Брижит Макрон отказалась взять за руку супруга на глазах у британской королевской семьи.

    Во время недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Британию журналисты обратили внимание на заметное напряжение между ним и его супругой. Инцидент произошел на глазах у короля Карла III, королевы Камиллы, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, передает телеканал НТВ.

    На видеозаписи, сделанной у Виндзорского замка, видно, как Брижит Макрон ускоряет шаг, обгоняя мужа, который идет рядом с членами британской королевской семьи. В определенный момент Эммануэль Макрон пытается взять супругу за руку, однако Брижит демонстративно убирает руку и продолжает идти впереди, пишет Lenta.Ru.

    Напомним, супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии. Позже Daily Mail объяснил отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

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    13 июля 2025, 00:45 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС продемонстрировать решимость в торговом конфликте с США
    Макрон призвал ЕС продемонстрировать решимость в торговом конфликте с США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС необходимо ускорить подготовку ответных шагов на новые американские пошлины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) отметил, что совместно с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Франция «выражает решительное несогласие» с новыми торговыми ограничениями со стороны США, которые вступят в силу с 1 августа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность того, чтобы Еврокомиссия проявила «решимость» и отстаивала интересы Европы. «Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов», – заявил он.

    Французский лидер уточнил, что ответные меры будут задействованы, если Еврокомиссии не удастся достичь соглашения с США до 1 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ввел пошлины в 30% на товары из ЕС. Фон дер Ляйен отметила, что этот шаг может нарушить трансатлантические цепочки поставок и нанести ущерб бизнесу и потребителям. ЕС пообещал ввести ответные меры против США.

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    14 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    В НАТО заявили об ожидании ответа Путина на заявления Трампа

    Постпред США при НАТО Уитакер признался, что ждет реакции Путина на слова Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на высказывания Дональда Трампа относительно военной поддержки Киева и возможного введения дополнительных пошлин в отношении торговых партнеров России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, Путин обязательно отреагирует не только на то, что американское оружие стало доступнее для украинских военных за счет Европы, но и на возможные новые пошлины для стран, покупающих российскую нефть, включая Китай и Индию.

    Уитакер также выразил мнение, что инициатива Трампа по поставкам вооружения Киеву за счет европейских стран может стать, по его словам, «отличным следующим шагом» для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос может существенно повлиять на динамику ситуации в регионе.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что Трамп дает России возможность занять более выгодный плацдарм на фронте.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявления Трампа по Украине означают, что «пар ушел в свисток».

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    13 июля 2025, 23:20 • Новости дня
    Франция собралась обсудить со странами ЕС использование ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Франция инициирует обсуждение со странами ЕС роли своего ядерного вооружения в обеспечении коллективной безопасности Европы, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне Дня взятия Бастилии Макрон заявил, что министр обороны страны уже получил соответствующее поручение, и по итогам года будет дана оценка достигнутому прогрессу, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил, что диалог «с теми европейскими партнерами, кто к этому готов», нужен, чтобы «дать полную оценку роли ядерного оружия» Франции для коллективной безопасности.

    Президент напомнил о недавнем соглашении между Францией и Британией. Макрон сообщил, что Британия проведет переговоры с Германией, а Франция и Германия на заседании франко-германского совета по обороне и безопасности в конце августа примут новые решения в сфере совместной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция подписали декларацию о координации «независимых средств ядерного сдерживания». Париж заявлял о готовности обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран Евросоюза.

    Москва пообещала учитывать взаимодействие Британии и Франции в сфере ядерного сдерживания при формировании военного планирования.

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    13 июля 2025, 21:33 • Новости дня
    Макрон сообщил о двукратном росте военного бюджета Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах двукратного увеличения расходов на оборону уже к 2027 году, опередив прежние сроки.

    Военный бюджет Франции вырастет до 64 миллиардов евро к 2027 году, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в традиционном обращении к вооруженным силам накануне национального праздника – Дня взятия Бастилии.

    Макрон заявил: «В 2017 году бюджет обороны составлял 32 миллиарда евро. Согласно нашему закону о военном планировании, мы условились удвоить его к 2030 году. Но мы сделаем это к 2027 году. Это будет новое историческое усилие. К 2027 году наш военный бюджет вырастет вдвое и составит 64 миллиарда евро».

    Он подчеркнул, что подобный рост военных расходов ранее планировался к 2030 году, однако Франция реализует его на три года раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет сената по вооруженным силам поддержал проект оборонного бюджета США с увеличением помощи на Украине по линии безопасности до 500 млн долларов.

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    12 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Джонсон назвал Макрона злодеем и обвинил в миграционном кризисе Британии

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail разразился негодованием и обвинениями в адрес французского президента Эммануэля Макрона, которого назвал главным бенефициаром миграционного кризиса Британии.

    Джонсон отмечает, что приток мигрантов в 2025 году на 40% больше прошлогоднего, но кто за этим стоит, кому это выгодно, задается он вопросами.

    «Кто на самом деле стоит за этой моральной, политической и экономической катастрофой? Какой злой гений организует это ежедневное унижение британского государства? Пришло время разоблачить мистера Бига или месье Пети, стоящего за всем этим, и я дам вам подсказку к разгадке. У него кубинские каблуки, мальчишеский шарм, шепелявый голос и жена, которая дает ему пощечины на публике. Да, ребята, есть один конечный бенефициар всего этого кошмара, и это Эммануэль Макрон из Франции», – написал Джонсон.

    Экс-премьер Британии считает, что молодые нелегалы, прибывающие на лодках через Ла-Манш, – сплошь завербованные Макроном молодчики, главная цель которых – «поставить Британию в неловкое положение».

    «Он будет отправлять их через Ла-Манш на лодке за лодкой до тех пор, пока мы не примем его нелепое и оскорбительное утверждение о том, что британцы – дураки, которые поверили лжи, и вся проблема нелегальной миграции сейчас настолько серьезна, что пора признать ошибочность Brexit и вернуться в ЕС», – добавил Джонсон.

    В начале июля британское МВД сообщило о 20 тыс. нелегалов, которые добрались до Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

    До этого премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

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    12 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    Стубб назвал расходы Финляндии на НАТО оправданными и необходимыми

    Президент Финляндии Стубб заявил о поддержке увеличения военных расходов в НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал повышение оборонных расходов в рамках НАТО необходимым, сравнив альтернативу с дискомфортом пребывания на морозе.

    Президент Финляндии Александр Стубб поддержал рост оборонных расходов страны в НАТО, передает РИА «Новости».

    В интервью австралийской газете Sydney Morning Herald он заявил: «Это не будет перекладыванием бремени. Это будет разделение бремени. Можете ли вы представить нас вне НАТО? Это все равно, что стоять голышом на улице в минус 20 градусов. Это было бы некомфортно».

    Стубб отметил, что страны Европы наращивают оборонные бюджеты исходя из собственных интересов, принимая во внимание изменение ситуации с безопасностью. Он также подчеркнул вклад бывшего президента США Дональда Трампа в актуализацию этого вопроса.

    По данным минобороны Финляндии, страна увеличит расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, что означает дополнительное финансирование примерно в 3,7 млрд евро в течение четырех лет. На июньском саммите в Гааге страны НАТО условились увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что расширение военных возможностей НАТО провоцирует гонку вооружений, а глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что рост расходов блока не влияет на безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что эпоха западного доминирования завершилась и международные отношения становятся более многополярными.

    Профессор Туомас Малинен отметил, что в Финляндии впервые после вступления страны в НАТО появились разговоры о возможной войне с Россией.

    Между тем Александер Стубб подчеркнул, что финские военные не будут участвовать в конфликте на Украине, а приоритетом для Хельсинки является обеспечение безопасности на северо-востоке Европы.

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    14 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Лошади устроили хаос на параде в Париже в День Бастилии

    На конном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже лошади устроили хаос

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время конного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже одна лошадь выбилась из строя и попыталась обогнать остальных участников шествия.

    На Елисейских полях произошли непредвиденные происшествия, передает телеканал «Звезда». Одна из лошадей внезапно выбилась из строя и предприняла попытку обогнать других участников парада, вызвав кратковременный хаос в колонне.

    Другая лошадь споткнулась и упала, сбросив наездника на землю в центре праздничного шествия.

    Несмотря на это, другие участники парада быстро среагировали и постарались выровнять движение колонны. Организаторы не прервали мероприятие, и оно продолжилось в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне праздника служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо с человеческим пальцем. А президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время военного парада по случаю Национального праздника 14 июля.

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    14 июля 2025, 06:38 • Новости дня
    Макрон заявил о «российской угрозе» от Кавказа до Арктики
    Макрон заявил о «российской угрозе» от Кавказа до Арктики
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Для Европы сохраняется «российская угроза» от Кавказа до Арктики, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Он охарактеризовал эту «угрозу» как «подготовленную, организованную и постоянную». По словам Макрона, страны Европы должны быть в состоянии «противостоять» ей. Он заявил, что данный вопрос определит «европейское будущее». Макрон призвал Европу «самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира».

    Напомним, Макрон объявил о планах двукратного увеличения расходов на оборону уже к 2027 году, опередив прежние сроки.

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    12 июля 2025, 10:33 • Новости дня
    МО Белоруссии обвинило Европу в преувеличении угрозы Союзного государства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции, мотивируя это необходимостью усиления безопасности на границе с Союзным государством, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

    По его словам, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает ТАСС. Ревенко считает, что истинной причиной выхода стало стремление властей этих стран убедить граждан в существовании «мнимой военной угрозы со стороны Союзного государства России и Белоруссии».

    Ревенко заявил: «Руководству этих стран необходимо непрерывно убеждать своих избирателей в росте мнимой военной угрозы со стороны Союзного государства. Приходится демонстрировать крайнюю озабоченность национальной безопасностью и активное противодействие «угрозе с Востока», неустанно удовлетворять растущие аппетиты военной машины в ущерб другим статьям расходов бюджета».

    Он подчеркнул, что на фоне милитаризации сформировался круг лиц, рассчитывающих получить быструю прибыль от военных проектов, а также появилась возможность запросить дополнительное финансирование у Евросоюза и НАТО.

    По мнению белорусского военного ведомства, существуют современные средства охраны границ, не запрещённые конвенцией и безопасные для мирных жителей. Ревенко также отметил, что выход даже небольшого количества государств из Оттавской конвенции может привести к серьёзным гуманитарным последствиям и дестабилизировать систему международных договоров по разоружению.

    Оттавская конвенция действует с 1999 года, её подписали 164 страны. Международный комитет Красного Креста указывает, что противопехотные мины приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения и представляют опасность долгие годы после окончания конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Министры обороны стран Балтии и Польши ранее предложили выйти из конвенции по минам. Польша решила выйти из конвенций о запрете мин и боеприпасов.

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