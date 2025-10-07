  • Новость часаСилы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя областями России
    ДУМ запретило курьерам-мусульманам перевозить алкоголь и свинину
    Верховный суд признал законным решение по иску актера Козловского к Бородину
    Безруков высказал свою версию смерти Есенина
    Путина с днем рождения поздравили лидеры СНГ и премьер-министр Индии
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    Назван запланированный на развитие туризма в России объем финансирования
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    Патрушев: Запад для давления на Россию в Арктике использует экологическую проблематику
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    3 комментария
    7 октября 2025, 18:00 • В мире

    Макрон становится помехой для Франции

    Макрон становится помехой для Франции
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Всего две возможности осталось у президента Франции: «Либо он распускает парламент, либо уходит в отставку». По крайней мере, именно так считает целый ряд французских политиков. Даже соратники Эммануэля Макрона говорят, что он должен «поделиться властью», а большинство французов требует его ухода с поста. Почему?

    «Операция фиаско»: так язвительные французские журналисты теперь называют провалившуюся миссию теперь уже бывшего премьера страны Себастьяна Лекорню. Чиновнику было поручено собрать жизнеспособное правительство, которое сумеет продержаться достаточно долго, чтобы принять бюджет на следующий год – а он в итоге подал в отставку. Не отстают в издевательствах и итальянские соседи: «Теперь правительства во Франции живут столько же, сколько кошка на автостраде», ехидно отмечают они.

    Лекорню ухитрился восстановить против себя даже союзников из партии республиканцев. И тем не менее президент Франции Эммануэль Макрон дал ему два дня с заданием устроить «последние переговоры» – и попытаться как-то выйти из политического тупика.

    Резюмируя события последних часов, газета Le Figaro написала: «Отставка уже не имеющего полномочий министра обороны, который передал свой пост премьер-министру, который сам ушел в отставку, но при этом глава государства назначил его переговорщиком, которому поручено предотвратить роспуск парламента… Французы уже давно ничего не понимают в происходящем – или, скорее, они очень хорошо поняли, что президент республики всеми средствами стремится сохранить полную власть, против чего выступает общественное мнение, а также парламентарии, и против чего все чаще высказывается его собственный лагерь».

    Выражаясь математически, условия задачи таковы: партия Макрона не имеет большинства в парламенте, но при этом отказывается от альянса как с левыми, так и с ультраправыми. Президент страны категорически не желает идти на уступки даже в пользу тех, кто готов стать его союзниками.

    Как в таких условиях можно создать дееспособное правительство, которому не влепят вотум недоверия при первом удобном случае? Какие «последние переговоры» могут удаться Лекорню, который с треском провалил предпоследние и побил все рекорды краткосрочного пребывания на посту премьера? Впрочем, возможно, Макрону просто больше не на кого рассчитывать. Потому что даже его былые соратники теперь смотрят на его действия с возрастающим недоумением.

    Манюэль Бомпар из ультралевой «Непокоренной Франции» публично заявляет, намекая на известную сказку Андерсена: «А король-то голый! Пришло время для того, чтобы Эммануэль Макрон ушел, а суверенный народ выбрал будущее государства» – и это еще можно списать на антипатию к президенту. Но даже бывший премьер Габриэль Атталь, который еще и возглавляет президентскую партию, говорит: «Я больше не понимаю решения президента страны». Более того, Атталь добавляет, что недавние распоряжения главы государства «производят впечатление какого-то ожесточенного желания держать все под контролем». Для Макрона такие заявления – очень плохой признак раскола в собственных рядах.

    «Теперь необходимо поделиться властью», – не стал скрывать свое мнение бывший премьер, которому не внушает доверия и кандидатура Лекорню как переговорщика. Сам Атталь считает, что подобные переговоры имеют смысл только в том случае, если будет назначен «посредник, независимый от политических партий».

    Также, по его мнению, необходимо научиться «ставить впереди «что» вместо «кого», цель вместо конкретной личности, потому что попытка трижды навязать премьера, кандидатуру которого не обсуждали с оппозиционными партиями, привела к трем фиаско подряд. Нужно «сесть с политическими силами за стол переговоров, вместе с одним или несколькими независимыми переговорщиками, чтобы найти компромисс по вопросу бюджета», прежде чем «назначить правительство».

    Сам Атталь верит в то, что если бы удалось достичь компромисса по бюджету, то можно было бы назначить даже премьера из умеренных левых (социалиста, к примеру), если он обязуется соблюдать достигнутые договоренности. Однако прежде всего «необходимо согласиться изменить подход, а не создавать впечатление, что мы хотим держать все в своих руках».

    А поскольку Макрон не обнаруживает стремления идти на компромиссы, то неудивительно, что противоположная сторона также ужесточает тон. Представитель ультраправых сил Эрик Сьотти заявил, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен и его союзники (к которым относится партия самого Сьотти) будут «систематически выносить вотум недоверия каждому правительству» вплоть до роспуска парламента. Сама Марин Ле Пен, несмотря на то, что ей судебным приговором запрещено избираться, отметила, что

    «сейчас у главы государства две возможности: либо он распускает парламент, либо уходит в отставку».

    Уже упомянутый Манюэль Бомпар из ультралевой «Непокоренной Франции» объявил, что его соратники «осуждают упорство президента республики в стремлении навязать преемственность своей политики». Он также пригрозил, что партия «объявит вотум недоверия любому правительству, которое станет следовать политике Макрона».

    Первый секретарь социалистов Оливье Фор настроен менее воинственно: «Необходимо менять курс. Если перемен не будет, очевидно, мы снова столкнемся с теми же трудностями». Назвав нынешний политический кризис «невыносимым спектаклем в бульварном театре», Оливье Фор дал понять, что социалисты не против сотрудничества.

    Глава группы депутатов-социалистов в Национальном собрании Борис Валло высказался еще более откровенно: «Сегодня я говорю, что социалисты могут стать одним из решений, которые помогут вывести страну из тупика. Мы открыты для обсуждений». А через несколько часов левые, в том числе социалисты, коммунисты и экологисты, скорректировали свою общую позицию, которая теперь звучит так: даешь левое правительство с премьером из левых. В совместной декларации представители партий пообещали среди прочего «фискальную справедливость», которая одна должна заставить Макрона – который всячески избегает повышать налоги на богатых – покрыться холодным потом.

    Не против участия в правительстве и глава правых республиканцев Брюно Ретайо, который, тем не менее, требует «совместного правительства» – то есть чтобы макронисты поступились частью своей власти. В отличие от крайне правых, Ретайо не упоминает об отставке Макрона. Для бывшего министра внутренних дел «есть только два способа выйти из кризиса: роспуск Национального собрания или назначение премьер-министра из непрезидентской партии». Разумеется, сам он уточнил, что «не является кандидатом». К роспуску парламента Ретайо относится отрицательно: «Нет никакой гарантии, что после новых выборов мы не получим аналогичную ситуацию без явного большинства».

    Другое решение предложил бывший премьер-министр Макрона Эдуар Филипп, который считает, что правильно было бы сначала назначить премьера и договориться по поводу бюджета – а затем Макрон должен уйти в отставку.

    «Затянуть еще на 18 месяцев то, чем мы живем последние шесть месяцев, это слишком долго», – хладнокровно заметил бывший премьер. Досрочные президентские выборы, по его словам, должны произойти сразу после принятия бюджета.

    Как считает Филипп, глава государства, «принимая поспешные решения, сам загнал себя в эту ситуацию». «Ему не следовало распускать Национальное собрание в 2024 году, роспуск используется для урегулирования политического кризиса. Его не используют, чтобы кого-то обезвредить или для личного удобства».

    Тем временем все больше обычных граждан начинают видеть уже в личности самого Макрона препятствие для нормальной политической жизни страны. Как показал опрос Odoxa для Le Figaro, результаты которого широко разошлись по другим СМИ, выход из политического тупика только 20% опрошенных видят в назначении нового премьер-министра, а 26% выступают за роспуск Национального собрания. При этом большинство – 53% – требует совершенно другое решение, а именно отставку президента страны. В целом о положительном отношении к его возможной отставке заявило 70% французов. И это, судя по всему, еще не предел.

    В Катаре заявили о принятии ХАМАС и Израилем плана Трампа по Газе
    Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения авиапарка РФ
    Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    В РЖД появились купе только для пассажиров с детьми
    Дуров сумел избежать штрафа за купание в заповедном озере

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

