Макрон становится помехой для Франции

Tекст: Валерия Вербинина

«Операция фиаско»: так язвительные французские журналисты теперь называют провалившуюся миссию теперь уже бывшего премьера страны Себастьяна Лекорню. Чиновнику было поручено собрать жизнеспособное правительство, которое сумеет продержаться достаточно долго, чтобы принять бюджет на следующий год – а он в итоге подал в отставку. Не отстают в издевательствах и итальянские соседи: «Теперь правительства во Франции живут столько же, сколько кошка на автостраде», ехидно отмечают они.

Лекорню ухитрился восстановить против себя даже союзников из партии республиканцев. И тем не менее президент Франции Эммануэль Макрон дал ему два дня с заданием устроить «последние переговоры» – и попытаться как-то выйти из политического тупика.

Резюмируя события последних часов, газета Le Figaro написала: «Отставка уже не имеющего полномочий министра обороны, который передал свой пост премьер-министру, который сам ушел в отставку, но при этом глава государства назначил его переговорщиком, которому поручено предотвратить роспуск парламента… Французы уже давно ничего не понимают в происходящем – или, скорее, они очень хорошо поняли, что президент республики всеми средствами стремится сохранить полную власть, против чего выступает общественное мнение, а также парламентарии, и против чего все чаще высказывается его собственный лагерь».

Выражаясь математически, условия задачи таковы: партия Макрона не имеет большинства в парламенте, но при этом отказывается от альянса как с левыми, так и с ультраправыми. Президент страны категорически не желает идти на уступки даже в пользу тех, кто готов стать его союзниками.

Как в таких условиях можно создать дееспособное правительство, которому не влепят вотум недоверия при первом удобном случае? Какие «последние переговоры» могут удаться Лекорню, который с треском провалил предпоследние и побил все рекорды краткосрочного пребывания на посту премьера? Впрочем, возможно, Макрону просто больше не на кого рассчитывать. Потому что даже его былые соратники теперь смотрят на его действия с возрастающим недоумением.

Манюэль Бомпар из ультралевой «Непокоренной Франции» публично заявляет, намекая на известную сказку Андерсена: «А король-то голый! Пришло время для того, чтобы Эммануэль Макрон ушел, а суверенный народ выбрал будущее государства» – и это еще можно списать на антипатию к президенту. Но даже бывший премьер Габриэль Атталь, который еще и возглавляет президентскую партию, говорит: «Я больше не понимаю решения президента страны». Более того, Атталь добавляет, что недавние распоряжения главы государства «производят впечатление какого-то ожесточенного желания держать все под контролем». Для Макрона такие заявления – очень плохой признак раскола в собственных рядах.

«Теперь необходимо поделиться властью», – не стал скрывать свое мнение бывший премьер, которому не внушает доверия и кандидатура Лекорню как переговорщика. Сам Атталь считает, что подобные переговоры имеют смысл только в том случае, если будет назначен «посредник, независимый от политических партий».

Также, по его мнению, необходимо научиться «ставить впереди «что» вместо «кого», цель вместо конкретной личности, потому что попытка трижды навязать премьера, кандидатуру которого не обсуждали с оппозиционными партиями, привела к трем фиаско подряд. Нужно «сесть с политическими силами за стол переговоров, вместе с одним или несколькими независимыми переговорщиками, чтобы найти компромисс по вопросу бюджета», прежде чем «назначить правительство».

Сам Атталь верит в то, что если бы удалось достичь компромисса по бюджету, то можно было бы назначить даже премьера из умеренных левых (социалиста, к примеру), если он обязуется соблюдать достигнутые договоренности. Однако прежде всего «необходимо согласиться изменить подход, а не создавать впечатление, что мы хотим держать все в своих руках».

А поскольку Макрон не обнаруживает стремления идти на компромиссы, то неудивительно, что противоположная сторона также ужесточает тон. Представитель ультраправых сил Эрик Сьотти заявил, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен и его союзники (к которым относится партия самого Сьотти) будут «систематически выносить вотум недоверия каждому правительству» вплоть до роспуска парламента. Сама Марин Ле Пен, несмотря на то, что ей судебным приговором запрещено избираться, отметила, что

«сейчас у главы государства две возможности: либо он распускает парламент, либо уходит в отставку».

Уже упомянутый Манюэль Бомпар из ультралевой «Непокоренной Франции» объявил, что его соратники «осуждают упорство президента республики в стремлении навязать преемственность своей политики». Он также пригрозил, что партия «объявит вотум недоверия любому правительству, которое станет следовать политике Макрона».

Первый секретарь социалистов Оливье Фор настроен менее воинственно: «Необходимо менять курс. Если перемен не будет, очевидно, мы снова столкнемся с теми же трудностями». Назвав нынешний политический кризис «невыносимым спектаклем в бульварном театре», Оливье Фор дал понять, что социалисты не против сотрудничества.

Глава группы депутатов-социалистов в Национальном собрании Борис Валло высказался еще более откровенно: «Сегодня я говорю, что социалисты могут стать одним из решений, которые помогут вывести страну из тупика. Мы открыты для обсуждений». А через несколько часов левые, в том числе социалисты, коммунисты и экологисты, скорректировали свою общую позицию, которая теперь звучит так: даешь левое правительство с премьером из левых. В совместной декларации представители партий пообещали среди прочего «фискальную справедливость», которая одна должна заставить Макрона – который всячески избегает повышать налоги на богатых – покрыться холодным потом.

Не против участия в правительстве и глава правых республиканцев Брюно Ретайо, который, тем не менее, требует «совместного правительства» – то есть чтобы макронисты поступились частью своей власти. В отличие от крайне правых, Ретайо не упоминает об отставке Макрона. Для бывшего министра внутренних дел «есть только два способа выйти из кризиса: роспуск Национального собрания или назначение премьер-министра из непрезидентской партии». Разумеется, сам он уточнил, что «не является кандидатом». К роспуску парламента Ретайо относится отрицательно: «Нет никакой гарантии, что после новых выборов мы не получим аналогичную ситуацию без явного большинства».

Другое решение предложил бывший премьер-министр Макрона Эдуар Филипп, который считает, что правильно было бы сначала назначить премьера и договориться по поводу бюджета – а затем Макрон должен уйти в отставку.

«Затянуть еще на 18 месяцев то, чем мы живем последние шесть месяцев, это слишком долго», – хладнокровно заметил бывший премьер. Досрочные президентские выборы, по его словам, должны произойти сразу после принятия бюджета.

Как считает Филипп, глава государства, «принимая поспешные решения, сам загнал себя в эту ситуацию». «Ему не следовало распускать Национальное собрание в 2024 году, роспуск используется для урегулирования политического кризиса. Его не используют, чтобы кого-то обезвредить или для личного удобства».

Тем временем все больше обычных граждан начинают видеть уже в личности самого Макрона препятствие для нормальной политической жизни страны. Как показал опрос Odoxa для Le Figaro, результаты которого широко разошлись по другим СМИ, выход из политического тупика только 20% опрошенных видят в назначении нового премьер-министра, а 26% выступают за роспуск Национального собрания. При этом большинство – 53% – требует совершенно другое решение, а именно отставку президента страны. В целом о положительном отношении к его возможной отставке заявило 70% французов. И это, судя по всему, еще не предел.