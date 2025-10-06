Во Франции глава президентской партии признался, что не понимает Макрона

НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Глава президентской партии Атталь заявил о непонимании политики Макрона
Генеральный секретарь партии «Ренессанс» Габриэль Атталь признался, что больше не понимает решений, которые принимает президент Франции Эммануэль Макрон.
В эфире телеканала TF1 Атталь признался, что Франция переживает трудные времена.
«И, как многие французы, я уже больше не понимаю решения президента республики», – отметил Атталь.
Он добавил, что с момента роспуска парламента летом 2024 года ощущает, будто Макрон «упорно стремится удержать власть», передает ТАСС.
Атталь отметил, что после роспуска парламента настаивал на изменении подхода к разрешению политического кризиса. По его словам, он предлагал президенту после внеочередных выборов «разделить власть» с другими политическими силами, отказаться от назначения премьер-министром представителя президентской партии и инициировать обсуждение бюджета под руководством независимого переговорщика.
Он подчеркнул, что уже трижды наблюдал, как попытка сразу назначить премьера и правительство для последующих переговоров с оппозицией не приносила результата. Атталь выступил против нового роспуска парламента, поскольку считает, что это только усилит раскол в Национальном собрании и не поможет решить вопрос с бюджетом на 2026 год.
Политик выразил надежду, что переговоры уходящего в отставку премьера Себастьена Лекорню с партиями завершатся успехом, и пообещал участвовать в любых совещаниях для разрешения политического кризиса. Атталь добавил, что после достижения компромисса по бюджету вопрос о назначении нового премьера станет второстепенным, поскольку его главная задача будет – реализация согласованного бюджета.
Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.
Лекорню назвал среди причин своей отставки раскол кабмина, внутрипартийную борьбу и реакцию оппозиции на предложенные меры.
Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве.
Политолог Станислав Ткаченко отметил, что отставка Лекорню доказала кризис либеральной модели.