Ряд опросов во Франции выявил, что значительное большинство граждан считают необходимой досрочную отставку президента Эмманюэля Макрона на фоне политического кризиса.
Большинство граждан Франции высказались за досрочную отставку президента Эмманюэля Макрона, передает ТАСС. Согласно данным опроса Toluna-Harris Interactive, 73% респондентов поддержали бы уход Макрона с поста, а 76% возлагают на него основную вину за нынешний политический кризис, приведший к отставке премьер-министра Себастьена Лекорню. Радиостанция RTL уточнила, что аналогичные настроения наблюдались и при прошлых отставках премьер-министров Мишеля Барнье и Франсуа Байру.
Схожие результаты продемонстрировали исследования IFOP для телеканала LCI, Elabe для BFMTV и Odoxa-BackBone Consulting для Le Figaro – за отставку выступили 62%, 51% и 70% участников соответственно. Во всех случаях опрашивалось примерно по одной тысяче совершеннолетних жителей Франции.
В качестве альтернативы 66% опрошенных IFOP допустили вариант роспуска Национального собрания и досрочных выборов. Более половины респондентов уверены, что именно этот сценарий Макрон выберет в ближайшие месяцы. В других опросах уровень поддержки роспуска составлял от 42% до 60%.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню ушел в отставку после критики обновленного состава правительства, где большинство портфелей остались у прежних министров. Макрон поручил Лекорню провести новые переговоры с политическими силами для поиска выхода из кризиса, а в случае их провала пообещал «взять на себя ответственность» за дальнейшие решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь партии «Ренессанс» Габриэль Атталь заявил, что больше не понимает решений президента Франции Эммануэля Макрона. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил отсутствие настоящего лидера во Франции и близость французских властей к интересам Киева. Себастьян Лекорню, покинувший пост главы правительства Франции, назвал причинами своей отставки раскол в кабинете, внутрипартийную борьбу и реакцию оппозиции на предложенные меры.