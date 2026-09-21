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Эрдоган подарил золотую монету младенцу в Нью-Йорке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил младенцу в Нью-Йорке золотую монету
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорк пообщался со встречавшими его гражданами у Дома тюркской культуры и подарил золотую монету младенцу, родители которого ждали встречи с Эрдоганом четыре часа под дождем.
Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У здания Дома тюркской культуры (Türkevi) он поприветствовал собравшихся граждан. Увидев в толпе младенца, турецкий лидер попросил открыть ограждение и пригласил семью подойти, сообщает «Анадолу».
Президент побеседовал с родителями ребенка, приехавшими из Германии. Когда младенец, испугавшись толпы, заплакал, Эрдоган подарил ему золотую монету и попросил родителей не доводить малыша до слез.
Отец ребенка Мухаммет Уркер рассказал, что семья прождала президента под дождем четыре часа. Он назвал эту встречу неописуемым и очень трогательным моментом, о котором расскажет сыну в будущем. Среди встречавших Эрдогана был также врач египетского происхождения Ахмед Абдулла, который поблагодарил турецкого лидера за его усилия во имя человечества и поддержку нуждающихся по всему миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году турецкий лидер отметил выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе. В 2025 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пошутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Осенью прошлого года полиция Нью-Йорка преградила путь Эрдогану из-за проезда кортежа Дональда Трампа.