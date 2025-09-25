  • Новость часаУкраинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    25 сентября 2025, 13:48 • Новости дня

    Эрдоган пошутил над Макроном на встрече в ООН

    Эрдоган подшутил над Макроном во время встречи на сессии ГА ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время короткой беседы на полях Генассамблеи ООН турецкий президент Тайип Эрдоган сделал шуточное замечание, когда президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что у него все хорошо.

    Президент Турции Тайип Эрдоган подшутил над французским коллегой Эмманюэлем Макроном во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС. Видеозапись их короткого разговора была опубликована интернет-порталом Brut.

    В начале беседы Эрдоган поинтересовался у Макрона, как у того дела. Французский лидер ответил, что у него все хорошо.

    Эрдоган в ответ пошутил: «Бывают моменты, когда у него все хорошо».

    После этого лидеры Турции и Франции отправились на переговоры, где обсудили вопросы двусторонних отношений.

    Ранее полиция Нью-Йорка остановила Реджепа Тайипа Эрдогана и его делегацию, не позволив им перейти дорогу из-за проезда кортежа.

    Похожий инцидент произошел с Эммануэлем Макроном, чья машина также была задержана полицией Нью-Йорка во время проезда кортежа президента США. Для разрешения ситуации французскому лидеру пришлось позвонить своему американскому коллеге.

    24 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты

    Макрон призвал НАТО не открывать огонь по российским самолетам

    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, но не призывает к автоматическому сбиванию российских самолетов. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.

    «В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон. Он отметил, что не следует открывать огонь, когда речь идет о «проверках».

    Макрон считает, что российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября, а три российских истребителя – воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

    «Реакция НАТО была пропорциональной: был созван совет стран-членов и усилена оборонная позиция», – заявил Макрон.

    Отвечая на вопрос о поддержке Польши в случае ее решения сбивать воздушные объекты, Макрон подчеркнул, что реакция будет пропорциональной, но отказался обсуждать гипотетические сценарии. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, только при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Он добавил, что заявление президента Чехии Петера Павела о необходимости более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО «не является достаточным» для принятия таких решений.

    Ранее в НАТО пообещали принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Президент США Дональд Трамп заявил о праве стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.

    22 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании государственности Палестины, передает ТАСС.

    «В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», – заявил Макрон.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности «бороться» с признанием Палестинского государства и назвал этот шаг угрозой для существования Израиля.

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 07:13 • Новости дня
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутат Европарламента Кинга Гал заявила о разгорающемся скандале вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.

    СМС-сообщения касаются сделки между ЕС и МЕРКОСУР (торгово-экономический союз в Южной Америке), сообщила Гал, передает РИА «Новости».

    Эти секретные сообщения пропали так же, как в случае со скандалом с Pfizergate, указала евродепутат.

    По словам парламентария, ситуация вновь демонстрирует отсутствие прозрачности в Еврокомиссии и требует реальной открытости в институтах ЕС, без секретных переговоров и исчезающих сообщений.

    В августе 2025 года газета New York Times сообщала, что Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла, связанную с закупками вакцин для ЕС.

    В мае Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    23 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа.

    Эрдоган заявил, что инфраструктура анклава полностью разрушена, а происходящее в Газе он назвал «дном человечества», передает ТАСС.

    Глава Турции подчеркнул, что все страны, которые еще не признали Палестину, должны сделать это «как можно скорее». По его словам, в Газе происходит не война, а геноцид, который совершается оснащенной армией, а действия Израиля привели к гибели 250 журналистов.

    Эрдоган заявил, что атака Израиля на Катар показывает, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху полностью оторвано от реальности.

    Он также сообщил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине способствовали обмену пленными, и Турция продолжит усилия по достижению прекращения огня.

    Напомним, Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний этап палестино-израильского конфликта самым трагичным.

    23 сентября 2025, 11:58 • Новости дня
    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона

    Полиция Нью-Йорка задержала автомобиль Макрона из-за кортежа Трампа

    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона
    @ YOAN VALAT/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После выступления в штаб-квартире ООН автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для кортежа Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон оказался заблокированным полицией Нью-Йорка после выступления на Генассамблее ООН, сообщает BFMTV.

    Причиной стал проезд кортежа Дональда Трампа, ради которого американские полицейские перекрыли движение на улице. Инцидент произошел 22 сентября, когда Макрон покидал здание ООН.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как полицейский объяснил французскому президенту: «Прошу прощения, господин президент, сейчас все перекрыто», и указал на приближение кортежа. В ответ Макрон набрал Трампа по телефону и, улыбаясь, заявил: «Представь, я сейчас жду на улице, потому что всёеперекрыто из-за тебя».

    Через несколько минут движение открыли, но только для пешеходов. В результате Макрону пришлось продолжать разговор с президентом США прямо на улице, вместо того чтобы сразу отправиться в посольство Франции.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    23 сентября 2025, 03:19 • Новости дня
    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине

    Эрдоган: Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине

    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине
    @ Turkish presidency/IMAGO/apa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа, по его мнению, не сможет «вечно» предоставлять экономическую поддержку Украине.

    Эрдоган, оценивая «ситуацию с финансовой точки зрения», указал, что Украина не может конкурировать с Россией «в экономическом плане», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», – заявил он.

    Он также добавил, что не верит в быстрое завершение конфликта на Украине. По словам турецкого лидера, НАТО стоит перенять подход Турции в отношениях как с Россией, так и с Украиной, передает РИА «Новости».

    Эрдоган отметил свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые сложились с первой встречи. Кроме того, турецкий президент сообщил о постоянных контактах с американским лидером Дональдом Трампом по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что встреча с президентом Турции пройдет в Белом доме 25 сентября. Эрдоган поддержал инициативы США по достижению мира между Россией и Украиной.

    25 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Рар объяснил слова фон дер Ляйен о готовности сбивать российские самолеты

    Политолог Рар: Фон дер Ляйен не решает, сбивать или нет российские самолеты

    Рар объяснил слова фон дер Ляйен о готовности сбивать российские самолеты
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урсула фон дер Ляйен превышает полномочия, но никто в Европе ее не одергивает, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал позицию председателя ЕК по российским самолетам, которая не совпала с мнением президента Франции: первая призвала к готовности сбивать истребители России, а второй – не открывать огонь.

    «Эммануэль Макрон, будучи президентом Франции и главнокомандующим французских вооруженных сил, несет большую ответственность. Он отвечает за свои слова и действия перед французами, избирателями. Политик должен взвешивать все риски военных действий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Урсула фон дер Ляйен – назначенный чиновник евробюрократии. При этом она возомнила себя главным фельдмаршалом Европы и ведущим воинствующим рупором», – продолжил собеседник. По его словам, решений сбивать или не сбивать российские самолеты председатель ЕК принимать не будет, а Макрону – придется.

    «Другими словами, фон дер Ляйен превышает полномочия. Но ее никто не одергивает», – указал политолог, пояснив, что попытки «сбить спесь» с еврочиновницы сочтут пророссийскими. А между тем в Европе сейчас царит русофобский угар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

    Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

    Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

    Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

    Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

    Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.

    22 сентября 2025, 23:00 • Новости дня
    Кэндис Оуэнс решила потребовать экспертизы для определения пола Брижит Макрон

    Оуэнс: Брижит Макрон должна пройти независимую проверку для определения пола

    Tекст: Антон Антонов

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении добиться в суде США проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности супруги французского президента Брижит Макрон.

    «Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят», – приводит слова Оуэнс РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    Она указала на необходимость независимой проверки, а не просто «предоставления» документов. Оуэнс сообщила, что намерена «потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача», а также хочет получить «доступ к медицинской карте» жены французского лидера.

    По данным источника, если дело Макрон перейдет на стадию сбора доказательств, журналистка намерена официально запросить у суда медицинские документы Брижит Макрон и в дальнейшем потребовать обязательной независимой экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, супруги Макрон обратились в суд штата Делавэр с требованием компенсации ущерба из-за заявлений о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. Адвокат Том Клэр заявил, что семья готова предоставить в американском суде фото и «научные» доказательства, подтверждающие биологический пол Брижит. Макрон и его супруга наняли специалистов для сбора информации об Оуэнс.

    25 сентября 2025, 10:48 • Новости дня
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция способна создать истребитель шестого поколения без участия Германии, если не будет достигнуто соглашение по проекту Future Combat Air System (FCAS), сообщает Politico.

    Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение с Германией по проекту Future Combat Air System (FCAS), передает Politico. Об этом заявил французский чиновник на условиях анонимности.

    «Если нам не удастся договориться по FCAS, нет повода для беспокойства: Франция уже строила, умеет строить и построит истребитель в одиночку», – подчеркнул чиновник.

    Он уточнил, что «самостоятельно» не означает только собственные французские ресурсы, предусматривается и возможность привлечения европейских подрядчиков.

    Слова прозвучали на фоне растущей напряженности между Парижем и Берлином: Германия уже рассматривает Швецию и Британию как возможных новых партнеров по проекту, если переговоры с Францией до конца года провалятся.

    Компания Dassault Aviation, представляющая французскую сторону, и Airbus Defence and Space из Германии также выразили готовность реализовать проект нового истребителя NGF отдельно друг от друга. Главная проблема связана с желанием Dassault получить больше полномочий в управлении проектом, поскольку нынешняя структура, по мнению компании, может привести к задержкам.

    Глава Dassault Эрик Трапье отметил на слушаниях во французском парламенте: «Я не против проекта, но когда Германия говорит, что исключит Францию, вас это не беспокоит? К сожалению, сегодня, если не создаешь жесткой силовой динамики, не получаешь результатов».

    Париж неоднократно подчеркивал, что задержки с реализацией неприемлемы, так как новый истребитель нужен к 2040 году для поддержки ядерного сдерживания, пишет Politico.

    Среди других разногласий – масса самолета: Франция настаивает на 15-тонной машине, пригодной для авианосцев, а Германия – на 18-тонном варианте, ориентированном на господство в воздухе. Французская сторона предупреждает, что более тяжелый самолет потребует мощного двигателя, что может привести к сдвигу сроков. Также в октябре ожидаются переговоры министров обороны Франции, Германии и Испании, посвященные FCAS.

    Ранее эксперты оценили перспективы совместного франко-немецкого проекта истребителя FCAS. Аналитики заявили газете ВЗГЛЯД, что проект сталкивается с проблемами из-за разногласий между Францией и Германией.

    25 сентября 2025, 13:34 • Новости дня
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией

    Эксперт Анпилогов: В заявлении фон дер Ляйен о возможности сбивать самолеты России прослеживается двойная игра

    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен по российским самолетам – по сути, призыв к граничащим с Россией странам «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее председатель ЕК заявила, что альянс рассматривает варианты уничтожения российских истребителей.

    «Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями подстрекает Запад к прямому конфликту с Россией и закрывает возможность для дипломатических контактов. Впрочем, стоит помнить, что она – «бюрократ в вакууме», который ни за что не отвечает и потому спокойно призывает к чему угодно», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Любопытно, что в вопросе сбития российских самолетов позиции председателя ЕК и Эммануэля Макрона, который ранее отличался милитаристскими высказываниями, не совпали. «Президент Франции оказался более близок к разумному пониманию последствий такого решения», – заметил спикер. Он напомнил, что истребители Североатлантического альянса патрулируют небо над странами Балтии.

    «Если бы Макрон поддержал идею сбивать самолеты России, то французским летчикам пришлось бы выполнять этот приказ – пусть и сделанный в виде политического заявления. Другими словами, президент Пятой республики несет персональную ответственность, а не коллективную, которая характерна для фон дер Ляйен», – детализировал Анпилогов.

    Собеседник также отметил «хрупкость» границ в Финском заливе. Ранее Москва, Таллин и Хельсинки находили общее компромиссное решение. Сейчас же наши соседи заняли неконструктивную позицию, а Эстония и вовсе выдвигает голословные обвинения в нарушении воздушного пространства. Возникает вопрос, как страны НАТО станут поступать дальше.

    «Высказывание фон дер Ляйен – это фактически призыв к лимитрофам вблизи российской границы самим – на свой страх и риск – «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. Другими словами, тем, кто якобы будет подвергаться «российской агрессии», предлагается действовать максимально враждебно по отношению к Москве», – рассуждает специалист.

    «При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать. В этом случае прослеживается двойная игра: ответ на «нарушения» России в перспективе даст не весь блок, а какая-то одна, скорее всего, малозначимая для других европейских держав страна – будь то Эстония или Финляндия. Затем вокруг этого конфликта будет выстраиваться система военного противодействия Российской Федерации», – добавил он.

    Более того, не стоит исключать провокаций со стороны европейцев. «Они могут пойти на достаточно авантюрные шаги, например, на блокаду Калининграда. Поэтому к призывам сбивать самолеты России следует относиться крайне серьезно. В конечном счете, если сосед говорит, что он вас убьет, следует проверить, есть ли у него ружье», – заключил Анпилогов.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

    Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

    Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

    Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

    Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

    Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.

    25 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Профайлер сквозь улыбку Макрона прочел его чувства после задержания авто в Нью-Йорке

    Профайлер прочел истинные чувства Макрона после задержания авто в Нью-Йорке

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль французского президента Эммануэля Макрона после выступления на сессии ГА ООН из-за кортежа президента США Дональда Трампа, что вызвало улыбку на лице французского лидера, но профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко увидел кое-что еще.

    Эммануэлю Макрону пришлось идти пешком по Нью-Йорку из-за перекрытых для  Трампа дорог. И хотя он улыбался сквозь, вдавливая голову в плечи, было заметно, что ситуация его совсем не радует, отметил Анищенко в беседе с «Аргументы и факты» (АиФ).

    Когда авто Макрона по дороге из здания ООН остановили, он вышел из салона,  чтобы лично просить полицейского его пропустить и даже позвонил Трампу. Но ему отказали и тот отправился посольству Франции пешком.

    «На первых кадрах, при разговоре с полицейским, заметно лишь легкое недоумение. Уже во время разговора с Трампом видно, что он нервно смеется. Когда он шел пешком с телефоном в руке, у него была неестественная поза: голова опущена и вдавлена в плечи. Он словно подавленный человек. Обычно он ходит с расправленными плечами», – проанализировал эксперт.

    По его словам, Макрон порой пытался сдерживать оскал, что было заметно. Это состояние, как смех сквозь слезы, отметил Анищенко. Были заметны и стресс, и попытки сдержать гнев, и натянутая улыбка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после выступления в штаб-квартире ООН автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для кортежа Дональда Трампа.

    25 сентября 2025, 12:08 • Новости дня
    Саркози признан виновным по делу о финансировании избирательной кампании из Ливии
    Саркози признан виновным по делу о финансировании избирательной кампании из Ливии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным по делу о получении средств для кампании 2007 года из Ливии, сообщает канал BFMTV.

    Суд в Париже признал Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года, передает РИА «Новости».

    В материалах дела говорится: «Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре».

    Ранее бывший президент Франции Николя Саркози был освобожден от домашнего ареста досрочно.

    В 2021 году парижский суд признал Саркози виновным в попытке получить через своего адвоката закрытую служебную информацию от бывшего прокурора Жильбера Азибера.

    В марте французская прокуратура потребовала для Саркози семь лет заключения по делу о финансировании из Ливии в 2007 году.

    23 сентября 2025, 05:47 • Новости дня
    Аббас: ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское радикальное движение ХАМАС будет исключено из управления сектором Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

    Аббас выступил на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    «ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации», – приводит слова Аббаса ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генассамблеи ООН также сообщил о намерении Аббаса исключить движение ХАМАС из руководства сектором Газа, передает РИА «Новости».

    Французский лидер отметил, что Аббас пообещал предпринять этот шаг в рамках формирования переходной администрации. Макрон также подчеркнул, что Аббас осудил атаки, совершенные 7 октября 2023 года на Израиль, и дал обязательство исключить ХАМАС из управления не только Газой, но и всей палестинской территорией. «Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств», – сказал Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон объявил о признании государственности Палестины на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    23 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Российские туристы пострадали в аварии с автобусом в Анталье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автобус попал в аварию в городе Анталья в Турции, в нем, по предварительным данным, находились российские туристы, сообщило генконсульство России в этом городе.

    Произошло столкновение двух автобусов, по предварительной информации, в одном из них были российские туристы, указали в консульстве ТАСС.

    Пострадало несколько человек, выясняются подробности. Консульство готово оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам.

    В начале августа в городе Караман в Турции микроавтобус с туристами из России перевернулся после столкновения с легковым автомобилем, пострадали восемь человек.

    В апреле сообщалось, что после аварии туристического автобуса в Анталье в больницы попали 17 граждан России.

    24 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Эрдоган захотел продвигать стамбульский процесс по урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил лидеру Франции Эммануэлю Макрону стремление добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил лидеру Франции Эмманюэлю Макрону стремление добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    В заявлении канцелярии президента Турции отмечено, что Анкара прилагает все усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Россией и Украиной, а также намерена нацелиться на результативные переговоры в Стамбуле.

    В ходе встречи Эрдоган поздравил Макрона с решением Франции признать Палестину как государство. Он также отметил, что усиление международного давления на премьер-министра Израиля Нетаньяху ради реализации принципа двух государств может дать результаты, подчеркнув важность постоянных контактов между Турцией и Францией в этом вопросе.

    Стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Эрдоган подчеркнул значимость диалога с Францией для Турции и заявил о планах продолжать сотрудничество в сферах торговли, энергетики и оборонной промышленности.

    Президент Турции заявил о решимости активизировать отношения с Евросоюзом, призвав скорее задействовать необходимые механизмы для этого.

    Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что урегулирование на украинской территории вряд ли произойдет в ближайшее время. Он отметил, что Европа не сможет постоянно предоставлять экономическую поддержку киевскому режиму.

    До этого Анкара подтвердила свою готовность продолжать посредничество в конфликте на Украине.

