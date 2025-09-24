Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.7 комментариев
Полиция Нью-Йорка не позволила Эрдогану перейти дорогу из-за кортежа Трампа
Полиция Нью-Йорка не позволила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его делегации перейти дорогу, поскольку в этот момент проезжал кортеж, сообщили СМИ.
По данным SkyNews, речь идет о кортежe президента США Дональда Трампа. В публикации отмечается: «Во вторник турецкую делегацию также остановила полиция, в результате чего президент Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден ждать, чтобы перейти улицу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Схожий случай произошел и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, автомобиль которого также был остановлен полицией Нью-Йорка из-за проезда кортежа главы Белого дома. Чтобы разрешить ситуацию, французскому президенту пришлось звонить своему американскому коллеге.
После этих инцидентов в интернете появились мемы*, в которых президенты Турции и Франции изображены стоящими на обочине дороги и наблюдающими за кортежем президента Соединенных Штатов.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента