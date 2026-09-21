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Действующий глава Мордовии Здунов победил на выборах с 77,97% голосов
Действующий глава Мордовии Артем Здунов одержал уверенную победу на выборах руководителя республики, набрав почти 78% голосов избирателей.
Действующий руководитель региона Артем Здунов одержал победу на выборах, заручившись поддержкой 77,97% избирателей, передает РИА «Новости». Такие данные опубликованы на онлайн-табло Центральной избирательной комиссии после подсчета всех бюллетеней.
Второе место занял представитель КПРФ Александр Александров с результатом 7,78%. Кандидат от ЛДПР Евгений Тюрин получил 7,44% голосов. Тимур Гераськин из партии «Справедливая Россия» набрал 3,85%, а Дмитрий Массеров от «Зеленых» – 2,08%.
Артем Здунов руководит Мордовией с сентября 2021 года. На нынешних выборах он был выдвинут партией «Единая Россия». Во время предыдущей избирательной кампании политик победил с результатом 78,26%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин поддержал намерение Артема Здунова переизбраться на пост руководителя Мордовии.
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