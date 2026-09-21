Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Песков: Искусственный интеллект стал для человечества terra incognita
Песков предупредил об угрозе доминирования искусственного интеллекта в медиа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил искусственный интеллект с неизведанной землей и предупредил об угрозе его доминирования в мировых информационных потоках.
Выступая на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Москве, представитель Кремля отметил загадочность новых технологий. Искусственный интеллект значительно ускоряет информационные потоки и делает их безграничными, однако таит в себе множество загадок и пока остается для человечества terra incognita, передает ТАСС.
Экономисты уже забили тревогу из-за возможных угроз со стороны нейросетей. По мнению пресс-секретаря главы государства, рано или поздно мировые информационные рынки также почувствуют опасность, поскольку искусственный интеллект начнет посягать на доминирование в медийной сфере.
Представителям информационной сферы предстоит совместная работа для ответа на новые вызовы. В связи с этим площадки вроде OANA, объединяющей агентства, которые обеспечивают две трети мирового информационного потока, становятся важнейшим местом для обсуждения актуальных проблем, заключил спикер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах лидеров стран БРИКС обсудить развитие искусственного интеллекта.
Весной Кремль анонсировал проведение совещания по вопросам развития новых технологий.
В прошлом году представитель Кремля отметил роль нейросетей при обработке обращений на прямую линию главы государства.