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МИД оценил планы Европы включить Украину в новую систему безопасности
МИД: Россия учла планы Запада по включению Украины в европейскую систему обороны
Российское внешнеполитическое ведомство принимает во внимание намерения западных стран интегрировать Украину в новую систему европейской коллективной обороны, заявил директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
По словам Масленникова, Москва учитывает намерения Запада интегрировать Украину в новую систему коллективной обороны Европы, передает РИА «Новости».
Он отметил, что европейские политики спекулируют на теме мифической «российской угрозы» для оправдания создания подобных структур.
«Призывы включить в нее Украину также свидетельствуют об ее антироссийском фундаменте. Все это учитывается при разработке нашего дальнейшего внешнеполитического курса на западном направлении», – заявил дипломат.
В апреле еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс говорил о переходе к более автономной системе европейской безопасности. Тогда глава МИД России Сергей Лавров указывал на обсуждение западными странами концепции нового военного блока с участием ЕС, Турции, Британии и Украины.
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