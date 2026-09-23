МИД оценил планы Европы включить Украину в новую систему безопасности

МИД: Россия учла планы Запада по включению Украины в европейскую систему обороны

Tекст: Вера Басилая

По словам Масленникова, Москва учитывает намерения Запада интегрировать Украину в новую систему коллективной обороны Европы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что европейские политики спекулируют на теме мифической «российской угрозы» для оправдания создания подобных структур.

«Призывы включить в нее Украину также свидетельствуют об ее антироссийском фундаменте. Все это учитывается при разработке нашего дальнейшего внешнеполитического курса на западном направлении», – заявил дипломат.

В апреле еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс говорил о переходе к более автономной системе европейской безопасности. Тогда глава МИД России Сергей Лавров указывал на обсуждение западными странами концепции нового военного блока с участием ЕС, Турции, Британии и Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности, аналогичный статье 4 договора НАТО.

Весной европейские лидеры обсудили варианты коллективной обороны без участия США.

Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил о попытках руководства Евросоюза узаконить превращение объединения в военный блок.