Путин назвал борьбу с беспилотниками важнейшей задачей спецоперации

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На самом деле, это одна из важнейших задач, и этим занимается и промышленность, и этим занимаются и ваши командиры, и министерство обороны в целом, и другие ведомства в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране», – цитирует Путина РИА «Новости».

Глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения войск качественной техникой. Поставляемое в подразделения оборудование для противодействия беспилотным системам противника должно быть максимально эффективным, отметил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России назвал развитие беспилотных систем важнейшим направлением работы. Ранее глава государства поручил привлечь ветеранов спецоперации к работе с гражданскими дронами.