Раскрыт заговор с целью убийства президента Мадагаскара

Власти Мадагаскара сообщили о предотвращении покушения на президента

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Мадагаскара предотвратили попытку покушения на президента страны, сообщает Bloomberg. Как заявил генеральный прокурор Нариндра Навалона Ракотониайна в телеобращении, 13 человек обвиняются в подготовке убийства президента Майкла Рандрианирины и других преступлениях, из них 11 уже находятся под стражей.

В числе подозреваемых – офицеры армии, в том числе генерал, который ранее публично заявлял о готовности совершить государственный переворот. Основным организатором заговора следствие считает полковника Патрика Ракотомамонджи, который пока не задержан. По словам прокурора, доказательствами стали переписка по SMS и WhatsApp, а также признания некоторых арестованных.

Ракотомамонджи ранее критиковал коррупцию при бывшем президенте Андри Раджоелине, был осужден на 20 лет за нападение на предпринимателя, бежал из-под стражи, получил пост после переворота, а затем был уволен и исчез с радаров, публикуя в соцсетях угрозы и обвинения против Рандрианирины. О предотвращении покушения президент Рандрианирина впервые сообщил 28 марта на встрече с малгашской диаспорой в Экваториальной Гвинее, отметив, что задержания уже произведены.

Генпрокурор отметил, что в ходе расследования обыски прошли в домах подозреваемых. Некоторые из них признались, что 20 млрд ариари (4,8 млн долларов), обнаруженные на их счетах, предназначались для реализации плана убийства. По данным Bloomberg, администрация Рандрианирины с момента прихода к власти в октябре получила поддержку России, включая поставки оружия и присутствие российских военных для охраны президента.

