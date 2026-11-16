Над Ярославской областью за ночь нейтрализовали 20 беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Жертв и пострадавших нет», – написал Евраев в Max.

Губернатор призвал жителей региона не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения, отойти на безопасное расстояние и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. Об их местонахождении необходимо незамедлительно сообщать по телефону 112.

Евраев также поблагодарил подразделения Минобороны и сотрудников силовых ведомств за работу по отражению атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца при атаке украинских беспилотников на НПЗ в Ярославле пострадали два человека.

В октябре в Рыбинске сняли непосредственную угрозу атаки беспилотников.

В том же месяце в Ярославской области силами РЭБ уничтожили восемь дронов ВСУ.