Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Пропавших из школы-интерната в Кызыле детей нашли
Пропавшие из школы-интерната в Кызыле 12-летние дети найдены живыми
В Туве завершились поиски двух 12-летних детей, которые накануне самовольно покинули территорию школы-интерната в Кызыле, детей нашли живыми, сообщили в региональном управлении МВД.
Двое 12-летних детей,
Пропавшие 24 ноября двое 12-летних детей из школы-интерната в Кызыле найдены, их жизням ничего не угрожает, пояснили в ведомстве ТАСС.
В поисках школьников участвовали сотрудники полиции и волонтеры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кызыле пропали без вести двое 12-летних мальчиков, самовольно покинувших территорию школы-интерната.
На прошлой неделе полиция объявила о поиске 10-летнего ребенка, убежавшего от матери в Кызыле.
В начале месяца в Красноярске нашли живыми двух пропавших 12-летних девочек.