Пятеро детей пострадали в ДТП с «Газелью» под Волгоградом

Пассажирская «Газель» столкнулась с Mercedes под Волгоградом, пострадали 13 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, авария случилась на трассе «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Быковском районе. Пассажирская «Газель» и Mercedes столкнулись, в результате чего на месте происшествия погибли водитель иномарки и пострадали 13 человек, включая водителя «Газели», передает РИА «Новости».

По данным прокуратуры, с места аварии госпитализированы многочисленные пострадавшие, среди которых женщины в возрасте 30, 31 и 40 лет, мужчины 33 и 46 лет, а также пятеро несовершеннолетних пассажиров «Газели». Госпитализация была необходима из-за серьезных травм, полученных в результате столкновения.

По информации Главного управления МВД по Волгоградской области, вначале сообщалось о 11 пострадавших, однако позже число пострадавших выросло до 13. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Людиново в результате ДТП погиб двухмесячный ребенок и пострадали четверо пешеходов, в Ульяновске грузовой автомобиль МАЗ протаранил пассажирский автобус, что привело к травмам у 13 человек, а в Москве на Каспийской улице в районе Царицыно столкновение автобуса с «Газелью» привело к пострадавшим 11 пассажирам, среди которых двое детей.