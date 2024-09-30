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    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

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    30 сентября 2024, 14:39 • Новости дня

    В ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек

    «360»: В Москве в районе Царицыно в ДТП с автобусом и «Газелью» пострадали 11 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате столкновения автобуса с «Газелью» на Каспийской улице в районе Царицыно в Москве пострадали 11 человек, включая двоих детей.

    В основном пострадавшие получили травмы лица, передает канал «360» со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, на место происшествия прибыло много машин скорой помощи.

    «У девушки перелом носа и выбиты передние зубы. У ребенка ушибы», – рассказал он. Кроме того, в результате аварии произошел разлив топлива.

    На прошлой неделе в ДТП с автобусом и грузовиком в Ульяновске пострадали 13 человек.

    28 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам

    МИД: Россия направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по «Севпотокам»

    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по терактам на газопроводах «Северные потоки», заявив о нарушении международных договоров, сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Россия базирует свои требования на Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии на основании международных конвенций, касающихся терроризма», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что на очереди и другие государства, которые могут быть причастны к терактам.

    Захарова добавила, что подрывы газопроводов «Северные потоки» – это акт международного терроризма, подпадающий под международные договоры, требующие от государств предотвращения таких актов и сотрудничества в расследованиях.

    Спикер МИД отметила, что данные обязательства не выполняются. В частности, Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор, не пыталась расследовать теракт, а Дания и Швеция свернули свои расследования, не обнародовав результаты.

    Захарова также отметила, что Германия, где находятся конечные точки газопроводов, не предоставила позитивных результатов расследования.

    Более того, по словам представителя МИД, ордеры на арест подозреваемых, разосланные Германией, не были исполнены, и как минимум один подозреваемый скрылся в Украине.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

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    30 сентября 2024, 00:07 • Новости дня
    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек из рабства у цыган

    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек, которых держали в рабстве цыгане

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Ровно Тульской области волонтеры движения «Альтернатива» вместе с полицией освободили десять человек, включая ветерана СВО, которых цыгане держали в рабстве, отбирая документы и заставляя работать в садах.

    Как передает АиФ, в поселке Ровно Тульской области был обнаружен лагерь, где цыгане удерживали десятерых человек в условиях рабства.

    У людей отбирали паспорта и заставляли их работать в садах, собирая яблоки. Один из освобожденных, ветеран СВО, связался с женой, которая и сообщила о происшествии волонтерам.

    По словам волонтера Артема Трофимова, в полицию регулярно поступают сигналы о подобных случаях в этой местности. Несмотря на заявления цыган, что работники находятся на месте добровольно, некоторые из удерживаемых подтвердили, что их похитили в Москве, предложив ложное предложение о заработке, после чего отвезли в Ровно.

    Цыганка, ответственная за «хозяйство», предъявила расписки, якобы подтверждающие согласие на работу. Однако освобожденные утверждают, что такие документы вынуждали писать, а любые попытки сбежать жестоко пресекали. Александр, ветеран, смог связаться с близкими благодаря спрятанному телефону, который не отобрали.

    Среди освобожденных также были рабочие из Перми, которым не удалось вернуться домой после прекращения работ. Волонтер Артем утверждает, что сигналы о рабстве в этом году поступают не только из Тульской области, но и из других регионов, где активно идет сбор урожая, и проблема требует более тщательного расследования.

    Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 42-летнюю местную жительницу, которая держала в рабстве шестерых мигрантов

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    27 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев словами «чем смешнее государство, тем выше гонор» прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майора Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России.

    «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал Медведев на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он подчеркнул, что, делая такие заявления, необходимо принимать в расчет одно – в случае использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые позволяют себе такие высказывания, от них «останется просто мокрое место».

    Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО готовится к конфликту с Россией. Он также заявил о готовности Таллина нанести превентивный удар.

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    29 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    СК начал проверку калининградской школы из-за детей мигрантов

    СК начал проверку школы в Калининграде из-за мигрантов, не знающих русский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России начал проверку в связи с приемом в школу Калининграда детей мигрантов, не владеющих русским языком, что вызвало обеспокоенность среди родителей.

    Следственный комитет России инициировал проверку в одной из школ Калининграда, сообщает РИА «Новости».

    Причиной стало появление информации в соцсетях о приеме в учебное заведение детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Это, по мнению родителей, нарушает права остальных учеников и мешает образовательному процессу.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Калининградской области Евгению Козырецкому провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах.

    Ведомство подчеркивает, что руководство школы не приняло необходимых мер для исправления ситуации, несмотря на обеспокоенность родителей.

    По данным соцсетей, родители учеников выражают недовольство тем, что из-за большого количества детей мигрантов, не говорящих по-русски, страдает качество обучения.

    В связи с этим, центральный аппарат СК России ожидает доклад по результатам проверки и предполагает дальнейшие действия по решению проблемы.

    Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы.

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    27 сентября 2024, 19:32 • Новости дня
    Беспилотник «Альбатрос М5» поступил в Российскую армию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейший беспилотный комплекс «Альбатрос М5» начал поступать на вооружение Российской армии для выполнения задач по разведке, корректировке и наведению.

    Этот аппарат самолетного типа имеет размах крыла более трех метров и может находиться в воздухе около четырех с половиной часов в зависимости от погодных условий и полезной нагрузки, передают «Известия» со ссылкой на разработчиков. Радиус его действия составляет около 60 км, а максимальная скорость достигает 110 км/ч.

    Беспилотник предназначен для различных задач, включая разведку, корректировку, наведение и подтверждение поражения цели. Представители компании отметили, что на «Альбатрос М5» возможна установка фото-, видео- и тепловизионной камер. При необходимости аппарат может быть оснащен газоанализаторами, мультиспектральными камерами и другими приборами, доступными на рынке.

    Запуск дрона осуществляется с помощью пневматической или обычной катапульты, а посадка – с использованием парашюта. По данным компании «Альбатрос», около 60% комплектующих для «Альбатрос М5» произведено в России. Программное обеспечение также полностью разработано отечественными специалистами. Беспилотник уже активно используется в приграничных зонах и на определенных направлениях в зоне специальной военной операции.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения.

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    27 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Глава Россотрудничества пригрозил санкциями русофобам из Узбекистана

    Глава Россотрудничества Примаков осудил избиение русскоязычного ребенка учителем в Узбекистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Преподавательница из Узбекистана, избившая русскоязычного ребенка, и ее близкие родственники никогда не получат возможности образования или стажировок в России, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    В своем Telegram-канале Примаков подчеркнул, что ни учитель, ни ее близкие родственники «никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя». Подобное правило, по его словам, «в отношении всех русофобов действует автоматически».

    Глава Россотрудничества добавил, что аналогичные меры будут приниматься в отношении причастных к инциденту и поддерживающих его, включая руководство учебного заведения, если нападение не встретит адекватного административного ответа.

    Примаков подчеркнул, что надеется на реакцию правоохранительных органов Узбекистана на нападение. Он также сообщил, что Россотрудничество намерено обратиться к российским компетентным органам с просьбой рассмотреть возможность запретить напавшей на ученика учительнице въезд в Россию.

    Ранее Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком. После этого вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в дело с избиением русскоязычного школьника.

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    28 сентября 2024, 08:33 • Новости дня
    Россиянину запретили летать Turkish Airlines на год

    Turkish Airlines запретила россиянину полеты в Южную и Латинскую Америку на год

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала россиянину Глебу Шаткову в посадке на рейс в Панаму и запретила ему полеты в ряд стран Южной и Латинской Америки на год.

    Известно, что авиакомпания запретила ему полеты в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу до сентября 2025 года, передает РИА «Новости».

    Шатков рассказал, что летел из Тивата в Панаму с пересадкой в Стамбуле и уже имел на руках два посадочных талона. Однако при посадке на рейс до Панамы ему было отказано.

    Причиной отказа, по его словам, стала покупка билетов за два дня до вылета, а также то, что обратный билет не был приобретен единым платежом у той же авиакомпании.

    Россиянин отметил, что сотрудникам авиакомпании потребовалось два часа на проверку его счетов и выяснение причин его поездки через Панамский канал.

    «Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же как я везунчиков ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки», – рассказал он.

    Шатков добавил, что потерял три тысячи евро (стоимость невозвратных билетов, а также багаж с дорогой непромокаемой одеждой. Багаж был возвращен через сутки.

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    29 сентября 2024, 23:48 • Новости дня
    Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром увеличилось до 31 человека

    В аварии с автобусом под Краснодаром пострадал 31 человек, включая троих детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения автобуса с грузовиком под Краснодаром помощь медиков понадобилась 31 пассажиру, включая троих детей, водитель фуры погиб.

    Как сообщает ТАСС, в результате дорожно-транспортного происшествия под Краснодаром, помощь медиков потребовалась 31 пассажиру автобуса. В числе пострадавших трое детей.

    Водитель грузовика, участвовавший в столкновении, погиб на месте.

    Инцидент произошел в районе станицы Старокорсунской на автодороге Темрюк – Краснодар – граница Ставропольского края.

    По данным полиции, 58-летний водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом Yutong, из-за чего произошло возгорание транспортных средств.

    Ехавший из Краснодара в Ставрополь автобус вез 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор». Пожар был потушен, а следственные действия продолжаются.

    По информации краевого главка МЧС, госпитализированы 22 человека, остальные получили медицинскую помощь на месте.

    Прокуратура Карасунского административного округа города организовала проверку, также на месте происшествия работают следователи Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

    Ранее сообщалось, что водитель автобуса выжил в ДТП под Краснодаром

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    27 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Историк: Финны в годы войны превратили в концлагерь почти всю Карелию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период финской оккупации в Карелии существовало свыше 100 мест принудительного содержания, через которые прошел каждый третий житель региона, сообщили в национальном центре исторической памяти при президенте России.

    «Каждый третий житель оккупированной территории Карелии прошел через места заключения, созданные финнами», – сообщили в ходе методического семинара «Освобождение Карелии. Ключевые точки исторической памяти», передает РИА «Новости».

    По словам доктора исторических наук, профессора ПетрГУ Сергея Веригина, в период оккупации Карелии финны создали более 100 мест принудительного содержания. Оккупанты построили не менее 14 концлагерей для гражданского населения, шесть из них находились в Петрозаводске. Кроме того, жителей размещали в 34 трудовых лагерях и 42 лагерях для военнопленных, а также в девяти тюрьмах и в одной колонии. «Практически вся Карелия была превращена в концлагерь», – отметил историк.

    Веригин рассказал, что на оккупированной территории оказалось около 86 тыс. человек, из которых около 50 тыс. составляло славянское население. Финны немедленно провели перепись, после чего началась политика заключения славян в концлагеря. По данным национального центра, через заключение прошли до 30 тыс. жителей, а более 8 тысяч погибли.

    Эксперт центра исторической памяти Денис Попов описал ужасающие преступления финнов, особо отметив случай, когда финские солдаты подожгли школу в Спасской Губе в феврале 1943 года: «Дети начали выпрыгивать из окон, жители пытались тушить пожар, но финны не позволили им этого сделать под угрозой оружия. В результате этой трагедии погибли пятеро детей в возрасте от семи до 14 лет».

    В августе Верховный суд Республики Карелия постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны. Газета ВЗГЛЯД писала о реакции Хельсинки на это решение.

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    29 сентября 2024, 14:42 • Новости дня
    Французский политик осудил задержание супругов в Германии за трансляцию российских каналов

    Филиппо назвал задержание супругов в Германии за трансляцию российских каналов «еврофашизмом»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал задержание супругов в Германии за трансляцию RT, назвав это «еврофашизмом».

    Филиппо выразил резкую критику в отношении действий властей Германии. Он назвал задержание супружеской пары, которая якобы предоставляла доступ к российским телеканалам, в частности RT, проявлением «еврофашизма», передает РИА «Новости».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо заявил: «Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод!». Он подчеркнул, что арест супругов является еще одним примером цензуры и тоталитаризма в Европейском Союзе. По его мнению, подобные действия властей указывают на усиление контроля и подавление инакомыслия.

    Филиппо также отметил, что арестованным угрожает тюремное заключение и серьезные финансовые штрафы за их действия. Политик выразил обеспокоенность по поводу усиления цензуры и преследования за попытки предоставить доступ к альтернативным источникам информации.

    Ранее сообщалось, что в Германии супружеская пара подозревается в организации показа российских телеканалов через интернет, это грозит им лишением свободы на срок не менее года. При этом, в августе газета сообщала, что в Германии уже проводились обыски в нескольких квартирах в рамках данного расследования. В связи с этим немецкие власти подчеркнули, что незаконное распространение контента является серьезным преступлением.

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    27 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС будет сложно полностью отказаться от энергоносителей из России

    Bloomberg: ЕС будет сложно полностью отказаться от энергоносителей из России к 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком, пишет Bloomberg.

    Несмотря на западные санкции, Россия продолжает быть важным поставщиком энергоносителей в Европу, отмечает Bloomberg, передает ТАСС. Согласно данным аналитического центра Bruegel, на конец 2023 года импорт российского ископаемого топлива в ЕС составил около 1 млрд долларов в месяц, пишет агентство.

    Большую часть импорта составил природный газ. По данным Европейской комиссии, в 2023 году на Россию по-прежнему приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС. Большая его часть поступает в Европу по трубопроводам через Украину и Турцию.

    Как подчеркивает агентство, европейские клиенты России часто связаны жесткими долгосрочными контрактами, которые сложно разорвать. Переход на альтернативные источники поставок также может быть дорогостоящим.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских и имеют право жить с этими последствиями.

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    28 сентября 2024, 12:57 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, что медкомиссия при мобилизации занимает 15 минут

    Tекст: Александра Юдина

    Медицинская комиссия при мобилизации в украинскую армию занимает всего 15 минут, рассказал пленный военнослужащий 17-й танковой бригады Иван Золоторев.

    По его словам, процедура длится всего 15 минут и включает всех необходимых врачей, передает ТАСС.

    Также Золоторев рассказал, что его захватили прямо на улице, когда он шел на работу: сотрудники ТЦК подъехали на микроавтобусе и предложили обновить данные.

    Мужчина отметил, что его отправили в приграничный район без подготовки.

    «Ночью сорвались и приехали в Курскую область. Командир сказал, что нужно охранять подвал и разведчиков, пока они не вернутся. Ну, говорит, дня два-три», – рассказывает он.

    По словам пленного, позднее стало понятно, что разведчиков давно уже «порешали», а в подвале находился склад боеприпасов.

    Пленный добавил, что его группа спряталась в окопе и на следующий день сдалась в плен. Он отметил, что после ночного минометного обстрела украинские военнослужащие решили сдаться на следующий день.

    Ранее пленный ВСУ рассказал о гибели сотен призывников из одного военкомата.

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    27 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Мать с ребенком пострадали при атаке дрона ВСУ на дом под Белгородом

    Гладков: Мать с ребенком пострадали при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом под Белгородом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поселке Дубовое в Белгородском районе Белгородской области украинский дрон влетел в многоквартирный жилой дом, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, восьмилетняя девочка получила минно-взрывную травму, контузию и осколочные ранения кисти, ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

    Также пострадала мать ребенка, она получила резаную рану лица, сообщил губернатор. Женщине оказали медпомощь на месте, она отказалась от госпитализации. «Повреждена одна квартира многоквартирного дома. Также осколками посечены семь легковых автомобилей», – уточнил Гладков.

    Также ВСУ атаковали село Ржевка Шебекинского городского округа, проинформировал глава региона. В результате обстрела сельхозпредприятия повреждения получили два зернохранилища, здание весовой, административное здание и дорожное полотно, посечены колеса, кузов и кабина КамАЗа. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор Белгородской области.

    Ранее в Белгородской области тракторист получил ранение при наезде на мину в поле.

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    28 сентября 2024, 12:39 • Новости дня
    ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области, погиб человек

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего погиб один человек и двое получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки погиб один мирный житель.

    Гладков рассказал о пострадавших – мужчина получил минно-взрывную травму и ранения лица, а женщина – травмы головы и кисти.

    Оба пострадавших были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказали медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

    Ранее Гладков сообщал, что в Шебекино произошла атака дрона на служебный автобус, в результате чего четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

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    30 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок

    Суд приговорил украинца Александра Пермякова к пожизненному сроку за покушение на Прилепина

    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины Александр Пермяков приговорен к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина, соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

    По совокупности инкриминируемых преступлений Пермякову также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Первые пять лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима для отбывания оставшегося срока.

    По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.

    Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Согласно показаниям Пермякова, СБУ поручала ему убить писателя в Москве, выстрелив в затылок.

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    Элита со знаком качества. Герой СВО как символ современной России

    В середине сентября Владимир Путин издал указ о назначении ветерана СВО, Героя России Артура Орлова новым председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Обычная кадровая новость, каких много? С одной стороны, да. Россия – огромная страна, в политической сфере которой постоянно происходит кадровая ротация. Но в данном случае гораздо более важной является «другая сторона» вопроса. Подробности

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    Как дерзкая операция водолазов подарила ВМФ СССР ценнейший трофей

    Ровно 80 лет назад, 30 сентября 1944 года, вышел приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом адмирала Трибуца о награждении водолазов, поднявших вражескую подводную лодку. Это была поистине уникальная и героическая операция, проведенная на дне моря под непрерывным обстрелом противника. Как она была организована и почему привела к важнейшим для всего ВМФ СССР результатам? Подробности

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    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе

    Правая Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в стране. Теперь, по мнению экспертов, ей предстоит вступить в коалицию с другими политическими силами. Что значит поражение австрийских либералов и как оно отразится на европейской политике? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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