Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек
«360»: В Москве в районе Царицыно в ДТП с автобусом и «Газелью» пострадали 11 человек
В результате столкновения автобуса с «Газелью» на Каспийской улице в районе Царицыно в Москве пострадали 11 человек, включая двоих детей.
В основном пострадавшие получили травмы лица, передает канал «360» со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, на место происшествия прибыло много машин скорой помощи.
«У девушки перелом носа и выбиты передние зубы. У ребенка ушибы», – рассказал он. Кроме того, в результате аварии произошел разлив топлива.
На прошлой неделе в ДТП с автобусом и грузовиком в Ульяновске пострадали 13 человек.