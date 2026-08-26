Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Пентагон объявил о полном удалении ПО Anthropic со своих систем к концу сентября
Замминистра обороны США Майкл: Пентагон удалит ПО Anthropic со своих систем
Министерство обороны США намерено полностью отказаться от программного обеспечения компании Anthropic во всех своих системах уже к концу сентября, заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл.
«Мы систематически удаляем их программное обеспечение из всех систем ведомства… Мы завершим этот процесс к концу сентября», – заявил Майкл.
Он пояснил, что процесс требует времени из-за глубокой интеграции софта в сложные военные комплексы. Программы необходимо извлекать постепенно и ответственно, чтобы гарантировать бесперебойную работу Пентагона, передает
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет похвалил себя за решение навсегда «выгнать» Anthropic из ведомства.
Весной военное ведомство официально признало компанию-разработчика угрозой для цепочки поставок. Причиной стал отказ руководства Anthropic предоставить Пентагону полный доступ к своим ИИ-технологиям. Компания Anthropic подала иск против Министерства обороны США из-за признания ее угрозой безопасности.