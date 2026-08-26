Полицейские в Ингушетии случайно ранили ребенка при погоне за нарушителями

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел 23 августа на федеральной автодороге, где водители двух автомобилей «Лада Приора» без номерных знаков и с затонированными стеклами превысили скорость и не подчинились требованиям сотрудников ГИБДД остановиться, передает РИА «Новости».

Полицейские в ходе преследования по громкоговорителю неоднократно предупреждали о применении оружия, но нарушители продолжали набирать скорость.

«Полицейские в ходе преследования произвели из табельного оружия сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем, для остановки продолжающих движение транспортных средств – выстрелы по их колесам», – говорится в сообщении ведомства. Один из автомобилей после повреждения колеса остановился, водитель скрылся с места происшествия.

Как выяснилось позже, на заднем сиденье второй машины находился пассажиром 11-летний мальчик, который получил сквозное огнестрельное ранение левой голени. Водитель этого автомобиля также сбежал, однако полицейские позже задержали обоих нарушителей – жителей селения Алхасты Сунженского района 1998 и 2007 годов рождения.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции им назначили административный арест на десять суток, по факту ранения ребенка проводится проверка.

Пострадавшего мальчика экстренно прооперировали, сообщили в республиканской детской клинической больнице. Операция прошла без технических сложностей и с минимальной кровопотерей, ребенка перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии, где ему назначили комплексную терапию.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Иса Хашиев рассказал, что ранение оказалось сложным, но врачам удалось избежать повреждения магистральных сосудов, нервных стволов и суставной сумки.

«Прогнозы на полное выздоровление благоприятные, однако ребенку предстоит длительный период реабилитации под наблюдением наших специалистов», – отметил врач, добавив, что мальчику удалось сохранить полную функциональность конечности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, женщина за рулем внедорожника Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился 13-летний подросток.