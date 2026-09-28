Израильский суд освободил похищенную журналистку иранского телеканала

Press TV: Израильский суд освободил похищенную журналистку телеканала

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудница иранского телевидения была освобождена из-под стражи спустя почти две недели после задержания, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала Press TV.

После ареста репортера удерживали в тюрьме без предъявления официальных обвинений. За это время женщина подверглась жестким допросам, касающимся ее профессиональной деятельности.

Об исчезновении Накки Хамед стало известно 15 сентября. Израильские силовики захватили ее на блокпосту около Вифлеема. До этого журналистка неоднократно сталкивалась с давлением и получала ранения во время освещения событий в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца иранский телеканал Press TV обвинил военных Израиля в похищении журналистки.

В прошлом месяце израильские солдаты напали на сотрудницу иранского телевидения.

В прошлом году израильские войска захватили иранского репортера в секторе Газа.