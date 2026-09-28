Евросоюз решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

Bloomberg: ЕС решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

Tекст: Валерия Городецкая

Вьетнам будет перемещен в серый список стран, которые не соответствуют международным налоговым стандартам, но обязуются проводить реформы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В свою очередь, Панама будет полностью исключена из черного списка. Государство находилось в черном списке ЕС с 2020 года, а Вьетнам – с февраля 2026 года.

Черный и серый налоговые списки Евросоюза были созданы в 2017 году в результате масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, включая «Панамское досье» и «Люксембургское досье», когда в СМИ утекли сведения о сотнях офшорных счетов политиков и бизнесменов всего мира, использовавших офшоры для уклонения от уплаты налогов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Евросоюз решил ввести санкции против президента FIDE и директора Эрмитажа.

В конце прошлого года ЕС ввел ограничения против компаний из Вьетнама за связь с теневым флотом.

В прошлом году сообщество включило Россию в финансовый «черный список».