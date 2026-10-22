Китай возглавил создание мировых стандартов интерфейсов «мозг – компьютер»

SCMP: Китай начал формировать мировые стандарты интерфейса «мозг – компьютер»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай сделал важный шаг в стандартизации технологий BCI, став председателем подкомитета ISO/IEC JTC 1/SC 43, пишет South China Morning Post.

Подкомитет под руководством Юй Юньтао из Китайского института стандартизации электроники занимается разработкой глобальных стандартов взаимодействия мозга и компьютера. Уже опубликованы стандарты словаря BCI, формата данных для неинвазивного сбора информации о мозге, эталонной архитектуры и вариантов использования.

Пекин включил применение этих технологий в список национальных приоритетов развития. Эксперты отмечают, что китайское правительство делает ставку на эту отрасль, считая ее потенциально такой же значимой, как сектор электромобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ.

Также Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

Кроме того, китайские ученые создали робота для вживления имплантов в мозг.