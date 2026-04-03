ООН зафиксировала рекордный за полгода рост цен на продукты в мире

Tекст: Валерия Городецкая

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 128,5 пункта, что на 2,4% выше февральского показателя, передает РИА «Новости». Таким образом, индекс впервые с сентября прошлого года приблизился к отметке 128,6 пункта.

Организация отмечает, что увеличение цен охватило все основные товарные группы – зерновые, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар. ФАО объясняет рост изменениями рыночной конъюнктуры и повышением цен на энергоносители на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сильнее всего подорожал сахар: его индекс вырос на 7,2% до 92,4 пункта. Среди причин ФАО выделяет опасения по поводу перспектив мировой торговли сахаром из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Значительный рост показал и индекс цен на растительные масла – на 5,1% до 183,1 пункта, что стало максимальным значением с июня 2022 года. Котировки подсолнечного и рапсового масла увеличились из-за сокращения предложения в Черноморском регионе и повышения мировых цен на энергоносители.

Индекс цен на зерновые поднялся до 110,4 пункта – это максимум с апреля прошлого года, рост составил 1,5% за месяц. Исключение составил только индекс цен на рис, который снизился на 3%.

Рынок молочной продукции также вырос: в марте индекс увеличился на 1,2%, достигнув 120,9 пункта, что связано с удорожанием сухого и цельного молока, а также сливочного масла. При этом снижение цен на сыр не смогло компенсировать общий рост.

Цены на мясо поднялись на 1% и достигли максимума с сентября 2025 года – 127,7 пункта, главным образом из-за увеличения стоимости баранины и свинины. В то же время, индикатор для мяса птицы немного снизился за счет удешевления продукции в Бразилии на фоне стабильного спроса и достаточного предложения, а поставки в страны Ближнего Востока осуществлялись через Красное море.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу спрогнозировал волну голода из-за кризиса на Ближнем Востоке.