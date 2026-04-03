Испытания робота-доставщика Аркус решили провести на улицах Москвы в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, на фестивале робототехники в Высшей школе экономики представили рабочего человекоподобного робота-курьера по имени Аркус. Разработкой устройства занималась компания «Эфко» совместно с институтом ВШЭ. Робот предназначен для быстрой и доступной доставки продуктов жителям города.

Директор по ИТ-инновациям компании «Эфко» Андрей Блохин сообщил: «Через месяц уже будем отрабатывать с роботом модели доставки в научном центре «Бирюч» в Белгородской области, у нас там есть база, где мы можем отрабатывать полноценную цепочку городской логистики с участием автономных дронов и роботов. В тестовом режиме в этом году мы его увидим на улицах».

Робот-курьер способен автономно перемещаться в городской среде, взаимодействовать с инфраструктурой доставки и людьми, а также обеспечивать передачу заказов в постаматы или клиентам напрямую.

Аркус станет частью системы роботизированной доставки, в которую войдут также робопорты для обслуживания и сеть постаматов. Модель логистики позволяет увеличить скорость и эффективность доставки, а себестоимость услуги снизится в четыре раза.

По словам директора Института робототехнических систем ВШЭ Ростислава Ковалевского, массовое внедрение автономных систем и цифровых платформ – вопрос ближайшего будущего. Он отметил, что роботы уже сейчас способны решать задачи быстро, эффективно и дешево, а через пять лет их возможности значительно возрастут.

