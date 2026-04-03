Над Киевом заметили дневную атаку дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В украинских соцсетях появились сообщения о заходе на территорию страны около 400 дронов «Герань» и 20 ракет, взявших курс на Киев, сообщил Лебедев, передает «Московский комсомолец».

Спустя некоторое время жители столицы смогли увидеть полет российских беспилотников на низкой высоте над крышами домов, аппараты шли к заранее намеченным целям.

Уже к началу 11.00 мск в Киевской области начали фиксировать «прилеты». По данным Лебедева, одна из ракет ударила по окраине Бердичева, взрывы доносились со стороны военной части бывшего вертолетного полка 513, а громкая детонация звучала и в восточных пригородах города.

В Гатном цель пришлась по объекту, который якобы связан со складами ВСУ, также отмечены удары по узловой подстанции в Коростене и попадание в одно из зданий в Обухове.

Около 20 БПЛА проследовали в направлении Кропивницкого, ракеты шли на Белую Церковь и в Винницкую область. На перехват российской баллистики были подняты истребители Mirage-2000 и F-16 с аэродромов Западной Украины, указал Лебедев.

По его оценке, это свидетельствует о серьезном дефиците средств ПВО на Украине и позволяет отследить, что часть самолетов взлетела с авиабазы Мартыновка в Николаевской области, а часть, вероятно, с аэродрома Буялыка в Одесской области.

Летом прошлого года в небе над Украиной замечали рой из семи низколетящих ударных беспилотников «Герань».