Британия отказалась выполнять решение ГА ООН по архипелагу Чагос

Лондон не признает претензии Маврикия на суверенитет над архипелагом Чагос и выражает разочарование обсуждением этого вопроса в Международном суде и Генеральной Ассамблее ООН, заявили в британском МИД.

Так, по словам представителя британского МИД, не был обеспечен консенсус заинтересованных сторон для передачи вопроса в Гаагу, передает РИА «Новости» со ссылкой на кипрское агентство новостей CNA.

«Совместные военные объекты Великобритании и США на Британской территории в Индийском океане помогают людям в Великобритании и по всему миру быть в безопасности от терроризма, организованной преступности и пиратства», – сказал представитель МИД.

Он подчеркнул, что «статус региона как британской территории имеет важное значение для ценности общих объектов и наших общих интересов – расположение, которое невозможно повторить».

В Лондоне добавил, что архипелаг Чагос находится под постоянным британским правлением с 1814 года. «Маврикий никогда не имел суверенитета над ним, и мы не признаем претензии. Однако с 1965 года мы взяли на себя долгосрочное обязательство передать Маврикию суверенитет над территорией, когда она больше не будет нужна для оборонительных целей. Мы выполняем это обязательство», – сказал он.

23 мая Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, предполагающую прекращение контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане, к северо-востоку от Маврикия.

Напомним, Великобритания в 1965 году отделила архипелаг Чагос от остальной части Маврикия, являвшегося тогда британской колонией. Сам Маврикий три года спустя обрел независимость, однако Чагос остался британской территорией. В 1966 году США арендовали самый большой остров архипелага Диего Гарсиа и построили на нем свою авиабазу. Все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы.

В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился права на то, чтобы Международный суд ООН выдал свое экспертное заключение по данному вопросу. Суд постановил, что Великобритания незаконно разделила острова и, соответственно, теперь должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, и Маврикий обратился за поддержкой к ГА ООН.