Премьер Маврикия назвал Лондон «колониальным оккупантом»

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что Великобритания является «незаконным колониальным оккупантом», так как не возвращает стране архипелаг Чагос, на исполнение этого обязательства Генасамблея ООН дала Великобритании полгода, которые уже истекли.

Власти страны подчеркивают, что в 1965 году Маврикий был вынужден насильно обменять архипелаг Чагос на независимость, передает Би-Би-Си.

В британском МИД заявили, что страна не признает суверенитет Маврикия над островами.

«Министерство иностранных дел и по делам содружества настаивает на том, что оно имеет полное право удерживать острова <...> Великобритания не сомневается в нашем суверенитете над Британской территорией в Индийском океане (BIOT), которая находится под постоянным британским суверенитетом с 1814 года <...> Маврикий никогда не владел суверенитетом над BIOT, и Великобритания не признает его претензии», – говорится в заявлении.

Чагос – архипелаг из семи атоллов с более чем 60 тропическими островами в Индийском океане. Архипелаг был отделен от Маврикия в 1965 году, когда Маврикий был еще британской колонией. Великобритания купила его за 3 млн фунтов, создавая BIOT. В 1966 году США арендовали самый большой остров архипелага Диего Гарсиа и построили на нем свою авиабазу, жители архипелага были депортированы на другие острова.

В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился права на то, чтобы Международный суд ООН выдал свое экспертное заключение по данному вопросу. Суд постановил, что Великобритания незаконно разделила острова и, соответственно, теперь должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, и Маврикий обратился за поддержкой к ГА ООН.

В мае Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством проголосовала за возвращение островов Чагос – 116 государств поддержали этот шаг и только шесть выступили против.

Однако Лондон все равно не признал право Маврикия на суверенитет над архипелагом, а также выразил разочарование обсуждением этого вопроса в Международном суде и Генеральной Ассамблее ООН.