The Times: Британия стремится передать Чагос Маврикию до инаугурации Трампа

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает британская The Times, правительство Великобритании намерено ускорить процесс передачи архипелага Чагос Маврикию до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Администрация действующего президента США Джо Байдена поддержала эту инициативу, однако окружение Трампа выразило недовольство. Консервативная партия Британии также возражает против передачи, опасаясь усиления влияния Китая в регионе.

Процесс передачи архипелага осложнился после смены правительства в Маврикии в ноябре, когда новые власти предъявили Лондону дополнительные требования. Тем не менее, обе стороны выразили желание как можно скорее финализировать соглашение, гарантируя долгосрочное функционирование военной базы на острове Диего-Гарсия и признание суверенитета Маврикия над архипелагом.

Предыдущие договоренности предполагали продолжение работы британско-американской военной базы на Диего-Гарсия в течение 99 лет, несмотря на передачу архипелага.

Архипелаг Чагос был выведен из состава британской колонии в 1965 году, а три года спустя, после обретения независимости Маврикием, остался под британским управлением. В 1966 году США арендовали остров для строительства авиабазы, вынудив депортацию всех 1500 жителей.

В 2017 году Маврикий обратился в ООН, и в феврале 2019 года Международный суд ООН вынес заключение в пользу Маврикия, признав суверенитет острова над архипелагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Маврикий завершили многолетний спор подписанием соглашения о передаче архипелага Чагос под суверенитет Маврикия.

Между тем Ирада Зейналова была назначена послом России в Республике Маврикий, она передала президенту Маврикия верительные грамоты на официальной церемонии в резиденции главы государства.