Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске
Экспортная модель дрона-камикадзе «Ланцет-Э» была впервые публично представлена в рамках международного форума вооружений MILEX 2025 в белорусской столице.
Россия впервые продемонстрировала экспортный вариант беспилотного комплекса «Ланцет-Э» на международной выставке MILEX 2025, сообщает ТАСС.
Экспозиция включает также носитель управляемых боеприпасов «Изделие 52-Э», а также образцы «Изделие 51-Э» и Z-16-Э.
Мероприятие проходит в Минске с 21 по 24 мая. Организаторы представили широкий спектр вооружения и военной техники. Ранее «Ланцет», который активно используется в спецоперации на Украине, был впервые показан на зарубежной выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рособоронэкспорте заявили, что Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс утратили Россию в качестве партнера по экспорту вооружений. В 2024 году более 30 образцов российского оружия получили право на экспорт. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что после окончания специальной военной операции на Украине спрос на российское оружие значительно увеличится, так как оно доказало свою эффективность в боевых действиях.