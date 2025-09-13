Экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, танковые экипажи разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского приступили к активной подготовке к боевому использованию новейших танков Т-90М «Прорыв», передает РИА «Новости». Военнослужащие проходят обучение в интересах Южной группировки войск, а техника в скором времени будет задействована на линии боевого соприкосновения.

«Молдован» добавил, что машины уже готовятся к реальным боям. Он отметил, что недавно бригада получила партию новых танков, на которых танкисты будут работать на передовой.

Командир одного из экипажей с позывным «Берсерк» рассказал, что изучение новой техники занимает весь день. «У командира танка прибавилась электроника. Надо всё это изучать... Экипаж, считай, одна семья – приходим с утра и изучаем, обучаемся. Пошли на обед – и опять до вечера. Занимаемся целый день изучением танка. Это для нас надо, чтобы потом в бою применить ту или иную функцию. Чтобы было без потерь, потери машины. Есть ответственность за то, что нам дало государство», – сообщил «Берсерк».

Ранее командование бригады сообщало, что за чуть больше месяца ее танкисты поразили около 200 целей в зоне выполнения боевых задач. Теперь новейшие Т-90М «Прорыв» позволят увеличить эффективность действий подразделения на передовой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М. УВЗ решил продемонстрировать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.