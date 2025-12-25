Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах, но против отмены платных

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поддерживает расширение бесплатного образования в университетах, но не видит необходимости полностью отказываться от платной формы обучения, сообщает ТАСС. Такое мнение глава государства высказал на заседании Госсовета.

Владимир Путин подчеркнул: «Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? Мы же будем просто сокращать эти возможности». Таким образом, президент не согласился с предложением председателя ЛДПР Леонида Слуцкого отменить платное обучение для будущих инженеров.

По мнению Путина, расширение бюджетных мест сделает высшее образование доступнее, однако запрет на платное образование ограничит варианты для поступающих. Глава государства отметил важность баланса между бесплатными и платными направлениями обучения.

