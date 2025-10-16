Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

Tекст: Борис Джерелиевский

Несмотря на то, что Россия успешно борется с дальнобойными (самолетного типа) украинскими беспилотниками, они, тем не менее, являются непростыми целями для большей части современного зенитного вооружения. Многие ЗРК оказывались просто не в состоянии захватить и поразить беспилотники, идущие к цели на сверхмалых высотах - они разрабатывались для других воздушных целей. Некоторые зенитные ракеты и вовсе нелепо использовать против дронов, поскольку их стоимость иногда в сотни раз превышает стоимость беспилотника.

Кроме того, применение мощных зенитных ракет над населенными пунктами крайне рискованно, поскольку они, в случае случайного попадания в жилой сектор способны привести к гораздо большим разрушениям и жертвам, чем собственно БПЛА-камикадзе с его сравнительно небольшой БЧ массой 50 - 90 килограмм. Именно это и происходит с регулярностью на Украине.

Поэтому самым перспективным ответом на «дроновый вызов» на сегодняшний день стало применение БПЛА-перехватчиков. Зимой текущего года сообщалось о разработке нашими конструкторами такого вооружения, а теперь стала появляться информация об их боевом применении, и в первую очередь со стороны противника.

Так, украинские СМИ сообщили об успешном применении дронов-перехватчиков российскими зенитчиками против БПЛА ВСУ FP-1, «Лютый» и аппаратов на базе легкомоторных самолетов типа Е-300, которыми украинские формирования наносят удары вглубь российской территории.

Конкретные модели использованных ВС РФ БПЛА-перехватчиков не называются. Однако военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов полагает, что речь может идти о российских дронах-перехватчиках «Елка», которые используются российскими зенитно-ракетными подразделениями для борьбы с практически любыми БПЛА противника – разведывательными, дальними дронами-камикадзе, даже FPV-дронами.

По словам эксперта, применение данных перехватчиков детально отработано. Еще осенью 2024 года состоялись их первые испытательно-боевые пуски по вражеским дронам, и с недавних пор они уже широко применяются как в зоне СВО, так и в глубоком тылу, при защите военных и инфраструктурных объектов.

Пусковой установкой для «Елки» является многоразовая ручная катапульта, визуально напоминающая большой пистолет. Оператору достаточно направить устройство в сторону неприятельского беспилотника и совершить пуск, дальше все сделает автоматическая система наведения с элементами искусственного интеллекта.

Оптико-электронный модуль «Елки» способен идентифицировать цель с размахом крыла около 100 сантиметров на удалении 700-1000 метров. Дрон самостоятельно захватывает цель, настигает ее и поражает. В этом смысле он похож на ПЗРК, действующий по принципу «выстрелил и забыл». Конфигурация «Елки» с центральным фюзеляжем и двумя X-образными крыльями напоминает беспилотник «Ланцет», и также обеспечивает прекрасную маневренность по всем направлениям – уйти от нее предельно сложно. Радиус поражения цели достигает 5 км, высота – 2 км. Вес «Елки» -2 кг.

Любопытным моментом является отсутствие у «Елки» боевой части (хотя есть возможность ее установки). Вместо нее она имеет усиленный корпус и наносит таранный удар по вражескому БПЛА, выводящий его из строя. Скорость 200-250 км\ч позволяет настичь цель не только на перехвате, но и в угон.

Кстати, отсутствие боевой части у перехватчика облегчает использование «Елки» для защиты гражданских объектов не военнослужащими, а сотрудниками службы безопасности, позволяя минимизировать формальности.

Кроме того, подготовка оператора «Елки» очень простая, не требует ни значительного времени, ни сложных тренажеров, и фактически сводится к инструктажу. В настоящий момент производитель этого дрона работает над созданием перехватчиков для защиты промышленных и гражданских объектов в работе которых участие человека будет еще более минимизировано.

Над созданием зенитных дронов в России работает несколько организаций. Буквально на днях НПЦ БАСиРТК выложил в сеть кадры испытания своей разработки дрона-перехватчика вертикального взлёта, также способного поражать БПЛА разного типа, включая дальние. А СКБ МАИ разработало дрон-перехватчик, вооруженный гладкоствольным карабином 12 калибра «Вепрь-12 Молот», способный сбивать вражеские беспилотники различных типов – от небольших FPV –дронов до БПЛА беспилотного типа. Подобным путем пошел концерн ПВО «Алмаз-Антей», недавно запатентовавший дрон-перехватчик, также оснащенный для поражения неприятельских БПЛА стрелковым комплексом.

Дроны-перехватчики создаются не только крупными компаниями и КБ, их собирают и в небольших мастерских, в том числе и в прифронтовой зоне. Создатели таких средств борьбы с неприятельскими «ФПВэшками» также часто используют кинетический способ поражения, оборудуя их не зарядами, а острием. Такой подход дает шанс на повторное, или даже неоднократное использование такого мини-тарана.

Производство дронов-перехватчиков идет и у нашего противника, но оно, в известной степени, осложнено методичными ударами ВС РФ по производственным мощностям украинского ВПК. Кроме того, представители ПВО ВСУ не так давно заявляли, что увеличение потолка полета российских БПЛА тип «Герань-2» и «Герань-3» серьезно осложнили работу по ним украинских дронов-перехватчиков. Однако тенденцию в ВСУ подметили и в конце октября стало известно, что Украина создает новое подразделение воздушных сил, которое будет специализироваться на перехвате вражеских дронов с помощью беспилотных систем ПВО.

Не так давно прозвучало сообщение о намерении организовать совместное британо-украинское производство таких беспилотников. Возможно, речь идет о новейшей британской разработке - MARSS Interceptor, который подобно «Елке» использует для уничтожения вражеских дронов кинетическую энергию и обладает сходными характеристиками. Примечательно, что британцы предполагают его многократное использование: за один вылет он должен таранить несколько вражеских БПЛА, а затем вернуться на базу для ремонта. В отличие от «Елки» он запускается со значительно более габаритной коробчатой пусковой установки.

Буквально на днях германская компания Quantum Systems, представила разработанный для бундесвера перехватчик Jäger с ракетным двигателем, способный сбивать БПЛА противника на расстоянии до 25 километров. Особо подчеркивается экономичность данного аппарата – предполагается, что после начала серийного производства его стоимость не превысит нескольких тысяч евро.

На прошедшей в сентябре в Лондоне выставке DSEI-2025 израильская компания Rafael представила информацию о новых проектах – БПЛА - перехватчиков: Hunter Eagle, предназначенный для перехвата малых и средних дронов и Ghost Hunter, способный сбивать тяжелые беспилотники, а также самолеты и вертолеты. Предполагается, что первый из них будет запущен в серию уже в будущем году, а серийное производство Ghost Hunter будет запущен в серию в 2027-м.

Как мы видим, работы по созданию БПЛА-перехватчиков ведутся повсеместно, и очевидно, что вскоре они станут одним из главных инструментов борьбы с неприятельской беспилотной авиацией. И немаловажно, что в этом вопросе Россия находится в лидирующем положении - пока в других странах только идет разработка, или начинается производство перехватчиков, наши зенитные дроны уже широко применяются в боевых действиях, не только защищая наше небо, но и нарабатывая бесценный опыт для последующих модернизаций и новых разработок.