Спецотряд БПЛА с пунктом управления за сотни километров от фронта создан в ВС России

Tекст: Мария Иванова

Первый специальный отряд беспилотных летательных аппаратов с пунктом управления, расположенным на сотни километров от линии боевого соприкосновения, создан в армии России, сообщили в пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

В ЦБСТ отметили, что новый тыловой центр управления создан на базе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке партии «Единая Россия». Отряду передали современные дроны «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита», передает ТАСС.

Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что такой отряд впервые позволяет в рамках одного пункта управления, находящегося на удалении в сотни километров, объединять работу операторов разведывательных и ударных БПЛА.

Безруков также пояснил: «На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно».

Накануне стало известно, что партия «Единая Россия» и Центр боевого применения и сопровождения технологий (ЦБСТ) создали новые тыловые центры управления беспилотниками.

ЦБСТ ранее передал дроны «Скворец» отряду Тихоокеанского флота на учениях «Восточный бриз-2025».

Председатель правления ЦБСТ оценил влияние санкций Киева на производителей беспилотников как незначительное.