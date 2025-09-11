  • Новость часаAxios: Кирк играл решающую роль в привлечении молодых американцев в консервативную политику
    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели
    Лукьянов назвал Кирка «сакральной жертвой» для «священной войны»
    Экономист оценил идею фон дер Ляйен кредитовать Украину под гарантии «репараций» России
    Юрист удивился большой задержке в возбуждении уголовного дела против Смолова
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Задержанных за убийство Чарли Кирка отпустили
    Каллас пообещала ужесточить санкции против России за беспилотники над Польшей
    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду
    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    11 сентября 2025, 11:16 • Новости дня

    В российской армии создали спецотряд БПЛА с удаленным управлением

    Спецотряд БПЛА с пунктом управления за сотни километров от фронта создан в ВС России

    Tекст: Мария Иванова

    В вооруженных силах России появился первый специальный отряд беспилотников, командный пункт которого размещен на значительном удалении от фронта.

    Первый специальный отряд беспилотных летательных аппаратов с пунктом управления, расположенным на сотни километров от линии боевого соприкосновения, создан в армии России, сообщили в пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    В ЦБСТ отметили, что новый тыловой центр управления создан на базе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке партии «Единая Россия». Отряду передали современные дроны «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита», передает ТАСС.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что такой отряд впервые позволяет в рамках одного пункта управления, находящегося на удалении в сотни километров, объединять работу операторов разведывательных и ударных БПЛА.

    Безруков также пояснил: «На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно».

    Накануне стало известно, что партия «Единая Россия» и Центр боевого применения и сопровождения технологий (ЦБСТ) создали новые тыловые центры управления беспилотниками.

    ЦБСТ ранее передал дроны «Скворец» отряду Тихоокеанского флота на учениях «Восточный бриз-2025».

    Председатель правления ЦБСТ оценил влияние санкций Киева на производителей беспилотников как незначительное.

    11 сентября 2025, 07:35 • Новости дня
    MWM: Россия получит миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сохранение единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» может принести стране миллиардные доходы и расширить перспективы военно-технического сотрудничества с Китаем и Индией, пишет Military Watch Magazine.

    Возвращение корабля на передовую с обновленным авиакрылом откроет для российского оборонного сектора новые возможности, говорится в материале Military Watch Magazine, передает «Газета.Ru».

    Сохранение авианосца позволит Москве проводить совместные стратегические маневры с Китаем и Индией, а также расширить экспорт сопутствующей военной техники. В частности, Россия уже заработала 2,3 млрд долларов на продаже авианосца Vikramaditya Индии и свыше 2 млрд долларов на поставке истребителей МиГ-29К для этого корабля.

    Дополнительно были заключены контракты на покупку 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31, а также ряд других менее значимых соглашений. Предоставление Индии доступа к российским технологиям делает Москву более привлекательным партнером по сравнению с Францией.

    Ранее глава совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» нецелесообразен из-за его возраста и высокой стоимости.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что техническое состояние «Адмирала Кузнецова» сильно ухудшилось из-за того, что авианосец не имел полноценно оборудованного причала и расходовал ресурс своей силовой установки на рейде.

    9 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Стало известно о переносе Филиппинами закупки истребителей F-16 у США

    Филиппины отложили закупку F-16 на 5,6 млрд долларов из-за бюджета

    Tекст: Денис Тельманов

    Филиппины приостановили крупную сделку по покупке американских истребителей, сославшись на нехватку финансовых средств и другие приоритеты вооруженных сил.

    Филиппины отложили закупку истребителей F-16 у США на сумму 5,6 млрд долларов из-за финансовых ограничений, передает ТАСС. Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес сообщил, что реализация контракта приостановлена из-за нехватки средств на этот проект. В качестве основной причины посол назвал финансирование, отметив, что этот вопрос является ключевым для заключения сделки.

    Ромуальдес также уточнил, что, по словам министра обороны Филиппин, у армии страны сейчас есть более приоритетные задачи, чем закупка истребителей, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от распределения средств на модернизацию.

    В апреле 2023 года США и Филиппины достигли договоренности об усилении сотрудничества в сфере обороны, пишет ТАСС. В феврале 2024 года президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший одобрил план модернизации вооруженных сил на сумму 36 млрд долларов на ближайшее десятилетие, учитывая напряженность в Южно-Китайском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия начала формировать новые оперативные группы для действий на прифронтовых островах в случае конфликта с Китаем. Официальный представитель Минобороны КНР обвинил филиппинские корабли в провокациях около острова Хуанъянь и пообещал ответные меры. США выделили Филиппинам не менее 3 млрд филиппинских песо для поддержки энергетики, морских проектов и экономического развития.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    9 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский концерн Rheinmetall планирует в ближайшие месяцы отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger, каждая из которых покрывает четыре квадратных километра, сообщил глава компании Армин Паппергер каналу ZDF.

    По его словам, германский концерн Rheinmetall в 2025 году впервые поставит Киеву свои новейшие системы противодронной защиты Skyranger, передает ТАСС. Договор на поставку будет подписан 10 сентября в Лондоне на выставке вооружений DSEI.

    Паппергер отметил: «Уже в этом году будут поставлены первые [системы]». По данным телеканала, сумма сделки составляет несколько сотен миллионов евро.

    Комплекс Skyranger – мобильная система противодействия дронам и ракетам, которую можно устанавливать на автомобили. По словам главы Rheinmetall, каждая из таких систем способна защищать территорию размером четыре на четыре километра, обеспечивая на ней «полное отсутствие дронов».

    Отмечается, что Украина получит Skyranger раньше, чем немецкая армия, хотя Бундесвер также сделал заказ на эти системы. Кроме того, Rheinmetall поставляет Киеву танки, боеприпасы и строит на Украине завод по сборке боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Rheinmetall назвала Украину «двигателем роста» для продаж своего концерна. Германия планирует закупить тысячи танков и боевых машин пехоты на фоне роста военных расходов. Rheinmetall и Lockheed Martin объявили о запуске совместного производства снарядов в Европе.

    10 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Заявления Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку в ДНР оказались фейком

    Источник в МО опроверг слова Зеленского об ударе по мирным жителям в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР оказались фейком, который разоблачили в Telegram-канале «Война с фейками» и в Минобороны России.

    «Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», – говорится в посте с фотодоказательствами и объяснениями неправдоподобных обвинений Зеленского.

    По данным источника ресурса в Минобороны, ВС России в указанный Зеленским день не наносили ударов по поселку. Последний удар ВКС России в этом районе наносили  ночью 7 сентября, но не по населенному пункту, а ближе к расположенной почти на линии боевого соприкосновения соседней Новоселовке.

    Кроме того, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам. Удалось найти даже конкретное дерево, около которого, по утверждениям украинской стороны, упала бомба.

    «Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 кг взрывчатки. При падении подобный боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения», – сказано в объяснении разоблачителей фейков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Daily Mail сообщила, что команда Владимира Зеленского распространяла фейковую информацию в репортаже Financial Times о разговоре в Киеве с главой Минфина США Скоттом Бессентом.

    8 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Захарова заявила о праве России на ответ за атаку ВСУ на Донецк

    Россия оставила за собой право ответить на нападение на гражданские объекты Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России подчеркнул, что возможный ответ станет реакцией на атаку в парке «Гулливер» и не исключает диалог.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима в парке «Гулливер» в Донецке, передает ТАСС.

    В своем комментарии Захарова отметила: «Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима».

    Она также подчеркнула, что приверженность России конструктивному поиску путем мирного урегулирования через диалог остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту массированной атаки беспилотниками на Донецк. В результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения. Здание школы №20 в Калининском районе Донецка повреждено из-за прямого попадания украинского беспилотника.

    10 сентября 2025, 04:46 • Новости дня
    На Украине начался «прогрев населения» к мобилизации женщин

    Tекст: Ирма Каплан

    Численность личного состава ВСУ сокращается, принудительно мобилизованные – бойцы не лучшего качества, а добровольцев нет, поэтому на Украине запустили «прогрев населения» к мобилизации женщин, рассказали в российских силовых структурах.

    «В бригадах вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства. Например, в 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена молодая и перспективная Мяшкур Дарья Олеговна, выпускница военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, – рассказал источник ТАСС.

    Он отметил, что Мяшкур за пять лет службы в ВСУ стала майором, что даже по меркам военного времени считается очень быстрым. При этом функции и обязанности  данной должности не известны.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки.

    Почти 9,5 тыс. осужденных, включая сто женщин, были мобилизованы в ряды ВСУ и сейчас выполняют различные задачи на фронте и в тылу.

    Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, особое внимание уделяя кандидаткам с медицинским образованием.

    8 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Силовики назвали число наемников в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тысяч наемников из различных стран мира.

    Около 20 тысяч наемников из разных стран воюют на стороне вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Источник агентства уточнил, что по различным оценкам это минимальная численность иностранных бойцов в рядах украинской армии в данный момент.

    Силовики отмечают, что поток наемников в ВСУ сокращается, но полностью не прекращается. Среди прибывающих на Украину растет доля людей без боевого опыта, а также пожилых и бывших военных США, списанных по состоянию здоровья и желающих возобновить военную карьеру.

    Источник пояснил: «Но, как мы видим, поток желающих сокращается. В части качающейся граждан США, по-большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России. Кроме того, наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт».

    По данным российских силовых структур, чаще всего среди наемников встречаются граждане стран Латинской Америки, таких как Колумбия, Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, а также Польши, Британии, Канады и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине, которое составило не менее 92 человек. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в шести областях, уничтожив более тысячи солдат и технику. В результате серии ударов по объектам ВСУ на юге Одесской области были уничтожены базы с иностранными наемниками, включая граждан Британии и Румынии.

    9 сентября 2025, 03:11 • Новости дня
    Tекст: Ирма Каплан

    Директор оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пообещал Украине системы защиты от беспилотников к концу текущего года, по его словам, контракт стоимостью в сотни миллионов евро будет подписан в среду на выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне.

    «Каждая из этих систем может покрывать территорию размером четыре на четыре км, обеспечивая полную защиту от дронов. Это означает, что все беспилотники будут уничтожены», – сказал Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

    По его словам, эти системы представляют собой мобильные системы ПВО Skyranger, которые могут устанавливаться на танках Leopard. В них также заинтересован бундесвер, и они могут оказать Украине значительную помощь в сложившейся ситуации, считает глава Rheinmetall.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый завод концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планирует ежегодно отправлять на Украину 100–200 тыс. снарядов, а первые 25 тыс. поступят уже в 2025 году.

    При этом рекламируется Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, с помощью

    брендированных презервативов на карьерных мероприятиях, о чем узнало Bloomberg.


    9 сентября 2025, 18:44 • Новости дня
    Приговор Тимуру Иванову вступил в законную силу после апелляции

    Суд признал законным приговор экс-замминистра обороны Иванову за растрату и вывод денег

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый апелляционный суд поддержал вердикт в отношении бывшего замминистра обороны, приговоренного к 13 годам за финансовые преступления.

    Решение суда вступило в силу, передает ТАСС. Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, признанному виновным в растрате средств при закупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

    Иванов лично участвовал в рассмотрении апелляционных жалоб. Его адвокаты настаивали на отмене обвинительного приговора и просили вернуть дело на новое рассмотрение или полностью оправдать подзащитного. Объем уголовного дела насчитывает 89 томов.

    Срок уголовного преследования по делу истекает в октябре 2025 года. Ожидается, что защита Иванова будет обжаловать решение суда в кассационном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, у него дома обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы СС и люфтваффе.

    В ближайшие дни по делу о взятках ожидается проведение следственных мероприятий с участием Иванова. Андрей Захаров, бенефициар Zaira Invest&Trade Inc, арестован заочно и объявлен в международный розыск по делу о хищении средств банка «Интеркоммерц».

    8 сентября 2025, 19:48 • Новости дня
    Истребители F-35 Италии начали учения в Эстонии

    ВВС Италии отработали полеты на малых высотах в Эстонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребители F-35 ВВС Италии начали тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.

    Истребители F-35 ВВС Италии с 8 по 14 сентября проводят серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах, передает Postimees.

    Часть полетов прошла на малых высотах, но не ниже 152 метров. Целью учений стала отработка взаимодействия авиационных наводчиков с воздушными средствами в гражданских условиях. В учениях задействовали военнослужащих и военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши начались организованные США учения «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники.

    Министерство обороны Эстонии выступило с инициативой упростить правила для натовских военных самолетов, чтобы облегчить их использование эстонского воздушного пространства.

    Советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман заявил о планах реагировать на попытки применения химического оружия хуситами против безопасности граждан страны.

    9 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Польша решила закрыть границу с Белоруссией из-за учений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские власти намерены полностью перекрыть пропуск через границу с Белоруссией из-за предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2025», заявил польский премьер Дональд Туск.

    Планируется закрыть все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая железнодорожные, сказал Туск, передает ТАСС.

    Мера будет введена в ночь с 11 на 12 сентября в ответ на проведение учений «Запад-2025» совместно Белоруссией и Россией.

    Ранее Туск заявлял, что польские власти примут «особые меры» против Белоруссии, если на учениях «Запад-2025» произойдут некие «провокации».

    В Минске поясняли, что российско-белорусские учения «Запад-2025» необходимы лишь для защиты Союзного государства.

    9 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Власти Украины вдвое увеличили сроки выплат компенсаций за гибель военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели военнослужащих: размер пособия для семей погибших военных не изменился, однако выплачивать его по новому порядку будут значительно дольше.

    Теперь сумма 15 млн гривен ($365 тыс.) будет выплачиваться так: 3 млн гривен ($73 тыс.) родственники получат сразу, оставшиеся 12 млн ($290 тыс.) – в течение 80 месяцев равными платежами по 150 тыс. гривен ($3,6 тыс.) ежемесячно. Ранее эти выплаты распределялись на 40 месяцев, что составляло примерно 300 тыс. гривен ($7,3 тыс) в месяц, передает ТАСС.

    Как отмечается в официальном сообщении Минобороны Украины, новые правила распространяются на все подразделения сил безопасности и обороны страны, а для семей, чья утрата произошла до 1 сентября, порядок выплат останется прежним.

    В министерстве утверждают, что изменения позволят «усилить плановость и устойчивость системы поддержки семей погибших», при этом сохраняется возможность срочной выплаты части средств для решения первоочередных нужд

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти хоронят на новом кладбище под Киевом солдат как неизвестных, чтобы не выплачивать положенные родственникам выплаты. Колумбийским наемникам, которых заманивают на Украину обещаниями крупных выплат и страховки, зачастую отказывают в компенсациях после гибели на фронте. В Киеве, Харькове и Сумах прошли митинги в поддержку родственников украинских военных, пропавших без вести.

    10 сентября 2025, 05:11 • Новости дня
    БПЛА на оптоволокне «Ветерок» смогли поражать цели на расстоянии 25 км

    Tекст: Ирма Каплан

    Производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях, сообщили в Народном фронте.

    «В ходе боевого применения дроном на оптоволокне поразили на расстоянии 25 километров вражескую боевую машину пехоты. Около 1 тыс. изделий поставлено в зону СВО, но при наличии потребности наши возможности позволяют производить в десятки раз больше», – отметил гендиректор производителя, ассоциации FPV Денис Мерзликин.

    Многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок" предназначен для выполнения задач по поражению техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования территорий, сообщили ТАСС в Народном фронте.

    Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

    Напомним, ранее первый зампред правительства Денис Мантуров заявлял, что в стране каждый месяц производят сотни тысяч оптоволоконных дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новейшая беспилотная лодка с оптоволоконным управлением проходит испытания на базе Черноморского флота, а ее боевые испытания запланированы на сентябрь.

    Ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук, заявил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    9 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Парламент Дании разрешил министру обороны игнорировать законы при строительстве

    Датский министр обороны получил право ускорять строительство важных объектов

    Tекст: Денис Тельманов

    Датское законодательство теперь позволяет ускоренно возводить военные объекты, минуя нормы, которые могли бы замедлить процесс, включая экологические ограничения.

    Парламент Дании принял закон, позволяющий министру обороны Троэльсу Лунду Поульсену игнорировать существующие правила, которые потенциально могли бы затормозить возведение военных объектов, передает TV2.

    Новый порядок распространяется на строительство объектов, имеющих национальное значение, и позволит завершать их быстрее за счет пренебрежения нормативными требованиями, например, в области экологии.

    Министр Поульсен заявил: «Я считаю, что в свете нынешней серьезной ситуации в сфере политики безопасности, это принятие закона – необходимость».

    Телеканал отмечает, что действие закона завершится в 2028 году. В качестве примера, на который уже поступили жалобы от жителей, приводится проект по восстановлению производства боеприпасов в городе Эллинг, где граждане опасаются за свою безопасность и права.

    Ранее датские СМИ сообщали, что законопроект позволит ускорять стройку объектов, включая предприятия оборонной сферы, даже если потребуется обойти действующее законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство выделило дополнительно 250 млн фунтов стерлингов на развитие оборонного сектора с акцентом на строительство новых кораблей для ВМС. В Дании начали строить совместный завод по выпуску ракетных и беспилотных компонентов для нужд киевского режима.

    9 сентября 2025, 06:31 • Новости дня
    Россия, Китай и Монголия провели первые учения пограничников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые в истории пограничные службы Китая, России и Монголии организовали совместные учения, целью которых стало укрепление безопасности на общих границах.

    Вооруженные силы Китая, России и Монголии проводят совместные учения по охране границ, сообщает ТАСС. Учения под названием «Пограничное сотрудничество – 2025» проходят 8–9 сентября в одном из приграничных районов трех государств. Это первые подобные учения, объединяющие военные подразделения всех трех стран для совместной работы над обеспечением безопасности на границе.

    Как отмечает источник, ключевой задачей учений является повышение стратегического сотрудничества между тремя государствами в вопросах противодействия угрозам безопасности и развитие доверия. Во время маневров военные отрабатывали новые формы взаимодействия, занимались совместным планированием и разведывательной работой, а также тренировались наносить совместные удары по условному противнику. Другие детали маневров пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Китайская армия также проводит учения в Южно-Китайском море. Пекин пригрозил Тайваню «парализующим ударом» в ходе маневров.

