Председатель правления ЦБСТ оценил влияние санкций Киева на производителей БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Киев ввел санкции против Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), однако это решение никак не повлияет на работу компании, передает ТАСС. Под санкции, по указу Владимира Зеленского, также попали российские компании «Прогматик», «Умные птицы» и Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб». Ограничения включают блокировку активов на территории Украины, запрет на торговые операции и участие в госзакупках.

Глава правления ЦБСТ Андрей Безруков в видеообращении отметил, что санкции не остановят работу центра, а скорее, являются признанием вклада ЦБСТ в победу России. Он добавил, что с 2022 года специалисты занимаются передовыми военными и специальными разработками и будут продолжать эту деятельность.

Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин заявил в Telegram-канале, что санкции «смешны» и лишь подтверждают эффективность российских разработок, которые уничтожают западную технику на миллиарды долларов. Сидякин подчеркнул, что центр продолжит поддержку резидентов и фронта новыми дронами, а украинские запреты не способны остановить работу российских беспилотных систем.

