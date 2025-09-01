Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
ЦБСТ передал дроны «Скворец» отряду ТОФ на «Восточном бризе-2025»
На всероссийских соревнованиях «Восточный бриз-2025» военнослужащим ТОФ были вручены современные дроны «Скворец», участвовавшие в динамических показах.
Динамические показы новейших робототехнических комплексов прошли в рамках всероссийских соревнований «Восточный бриз-2025», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) при поддержке партии «Единая Россия» впервые организовал одновременную работу робототехники на суше, воде и в воздухе. Были продемонстрированы возможности дронов «Овод», «Паук», «Скворец ВМФ», «Рарог» и НРТК «Призрак».
В ходе мероприятия ЦБСТ передал противодиверсионному отряду Тихоокеанского флота дроны «Скворец», принимавшие участие в показах. Генеральный директор ЦБСТ Дмитрий Рубинштейн подчеркнул: «Переданное оборудование повысит эффективность защиты наших морских рубежей».
Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что прошедшие показы доказывают – отечественная спецтехника обеспечивает страну необходимыми средствами для защиты. Начальник штаба ТОФ Сергей Рекиш добавил, что соревнования продемонстрировали рост профессионализма участников и технических возможностей аппаратов.
Соревнования «Восточный бриз» включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, отметившего 10-летний юбилей. Организатор форума – фонд «Росконгресс».