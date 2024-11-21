Адмирал Радакин заявил о необходимости Британии учиться обороне у шведов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Радакин заявил, что Британия не готова к тотальной обороне в случае войны, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Соединенному Королевству необходимо учиться у скандинавских и балтийских стран в области гражданской готовности. Он отметил, что Британия находится в более слабой позиции по сравнению с этими регионами.

Радакин подчеркнул, что у Британии отсутствует культура тотальной обороны и недостает гражданских аспектов планирования, которые присутствуют в других странах НАТО. Он добавил, что Британия хочет изучить опыт коллег и понять, что можно было бы использовать.

По мнению The Times, лидеры стран НАТО все чаще призывают граждан и предприятия играть активную роль в подготовке к войне, чтобы обеспечить тотальную оборону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Швеции начали готовить новую инструкцию для населения на случай войны, чтобы повысить уровень подготовки граждан к возможным угрозам. В то же время «русская угроза» и ядерное оружие США вызвали массовый психоз среди населения Швеции, усиливая беспокойство и тревогу в обществе.