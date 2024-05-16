«Русская угроза» и ядерное оружие США вызвали массовый психоз в Швеции

Tекст: Станислав Лещенко

На исходе прошлого года США и Швеция заключили договор, в соответствии с которым США получили беспрепятственный доступ к семнадцати шведским военным базам. Соглашение дает американцам право размещать на этих базах свои оружие и боеприпасы, проводить учения, делать остановки для дозаправки. Утверждение документа шведским парламентом (Риксдаг) ожидается в июне. По словам шведского министра обороны Пола Йонсона, договор «создаст более благоприятные условия для Швеции при получении поддержки от США в случае войны или кризиса».



В аналогичном договоре Норвегии и США сделана оговорка, что Осло не приемлет складирования американского ядерного оружия или учений с его использованием. Однако в шведско-американском соглашении подобная оговорка отсутствует.

Это сразу вызвало настороженность ряда шведских политиков и активистов. Так, глава общественной организации «Союз за мир и арбитраж» Керстин Бергео заявила: «То, что Швеция подписала такой договор с США без оговорок о ядерном оружии на нашей территории, это безумие. Это невероятное изменение нашей политики безопасности, о котором народ Швеции либо ничего не знает, либо не понимает, что оно означает». Причем если вопрос о членстве Швеции в НАТО обсуждался в парламенте и там же принималось окончательное решение на этот счет, то военный договор с США принимался без одобрения народа. «Это случилось совершенно незаметно для нас, простых граждан», – жалуется Керстин Бергео.

«Удивительно, насколько послушным или, возможно, напуганным стал шведский народ. Швеция сейчас оккупируется США. Спокойно, тихо и по договору», – писал левый журналист Йоран Грейдер.

И вот теперь на эти заявления был вынужден ответить глава правительства Швеции Ульф Кристерссон. «Мы разработали два предложения. В них говорится, что Швеция заявила об отсутствии в мирное время на ее земле постоянного контингента (США – ВЗГЛЯД) или ядерного оружия, – заявил шведский премьер. – Но если на нашей территории будет война, то это совершенно иная ситуация. Тогда все страны НАТО получат пользу от ядерного зонтика, который должен существовать до тех пор, пока у России есть ядерное оружие». Эти слова были немедленно восприняты в стране как намек на то, что Швеция как минимум не исключает размещения ядерного оружия США на своей территории.

Шведов готовят к войне



Тут стоит напомнить, что шведов в последнее время всерьез готовят к ядерной войне. Издание Aftonbladet разместило интервью с сотрудником государственного Агентства оборонных исследований (FOI), который рассказал, что «агрессор нацелится ядерным оружием на авиабазы, порты, мосты и места дислокации воинских частей». Шведское Агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) подготовило брошюру для пожарных: о том, как они должны действовать в случае атомного взрыва. Начальник штаба вооруженных сил Швеции Микаэль Классон заявил, что следует на всякий случай готовиться к худшему: «Я не могу сказать о том, как именно мы готовимся, когда речь идет о ядерном оружии, но ряд мер уже приняты».

Встает, однако, вопрос: а как американское ядерное оружие, размещенное на территории Швеции, поспособствует безопасности шведов? Ровно никак, скорее наоборот. В частности, по поводу аналогичных перспектив Польши российское руководство уже делало весьма недвусмысленное заявление о том, что российские военные «сделают все необходимые шаги».

И эти шаги, несомненно, будут заключаться прежде всего в том, что базы хранения и средства доставки ядерного оружия становятся потенциальными целями российских войск в случае конфликта.

Именно поэтому еще весной 2022 года, когда вступление страны в НАТО только обсуждалось, тогдашний премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что правившие на тот момент в Швеции социал-демократы даже после вступления в альянс не желают видеть на родной земле этот вид оружия. Тогда же шведская Партия зеленых обратилась в Риксдаг с требованием принять закон, который запретит использовать на территории Швеции ядерное оружие. Однако законопроект не приняли.

По результатам выборов осенью 2022 года в правительстве Швеции появилась умеренно правая коалиция. Новый премьер Ульф Кристерссон начал делать двусмысленные заявления, а потом негодовал, когда российские СМИ истолковали их как готовность к размещению ядерного оружия при вступлении страны в НАТО. В МИД королевства заверили: «Мы не предвидим наличия ядерного оружия на своей территории в мирное время». То же самое сказал и глава ведомства Тобиас Билльстрем.

Сейчас шведские политики формально не отказываются от своих прежних слов: Кристерссон подчеркивает, что ввоз «ядерки» в страну возможен только в «военное время». Но возникает множество вопросов. Что значит в «военное время»? Ядерное оружие – в первую очередь оружие сдерживания. А о каком «устрашении» можно говорить, если война уже началась? Или шведское население постараются уверить в начале этой «войны» даже в случае отсутствия реальных боевых действий?

«Мнения правительства Швеции никто спрашивать не станет»

Опросов на тему американского ядерного оружия в Швеции не проводили, но об отношении простых шведов к этой теме можно судить по косвенным признакам. Местная пресса пишет, что в последнее время многие молодые шведы, подлежащие воинскому призыву, всячески от него уклоняются. Нежелание юношей и девушек связываться с армией объясняется их страхом оказаться в эпицентре боевых действий.

В общественной организации Svenska Freds («Шведское объединение за мир и арбитраж») сообщают, что к ним все чаще обращаются представители молодежи, выражающие беспокойство насчет возможности своего участия в войнах в других странах во время прохождения службы.

Как известно, устав альянса предполагает, что если кто-то из его членов окажется перед лицом военного кризиса, он может рассчитывать на вооруженную поддержку других государств НАТО. Именно это и беспокоит сейчас юных шведов.

Более того, постоянная риторика о «российской агрессии» привела к тому, что шведы стали скупать в магазинах товары первой необходимости. Газета Expressen сообщает о росте на несколько тысяч процентов продаж портативных радиостанций и 800%-м повышении спроса на фонарики и канистры с водой.

В результате Кристерссону пришлось «включить антикриз» и срочно успокаивать соотечественников. Премьер признал, что в стране возник массовый психоз, «вышедший из-под контроля». Ульф Кристерссон сообщил, что вопрос с американским ядерным оружием будет решать парламент королевства.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина пояснила, что в свете отказа США от договоренностей по открытому небу, по ПРО, СНВ ситуация с ядерным оружием выглядит угрожающей.

«В США понимают, что их гегемонии приходит конец – отсюда всех их метания. Однако между Москвой и Вашингтоном есть опыт умения решать самые сложные вопросы – вспомним тот же Карибский кризис. А вот такого опыта взаимодействия с европейскими государствами у нас нет, и это внушает тревогу, – считает Еремина. – Мы видим, как правительства и Швеции, и Финляндии, и Польши ведут себя неадекватно. Они уверяют свое население в агрессивных планах Москвы – вопреки не только заявлениям российского руководства, но и объективным обстоятельствам. Впрочем, эти страны не суверенны в своем выборе, их поведение – отражение неуверенности заокеанского «Большого Брата». Вашингтону, вероятно, по закрытым каналам дадут понять, насколько нерациональны решения по размещению ядерного оружия вблизи российских границ. А уж мнения правительств Швеции, Финляндии и Польши никто вообще спрашивать не станет».