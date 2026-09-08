США добились экстрадиции россиянина из Грузии по делу о кибермошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Филимонов был выдан Соединенным Штатам американскими властями по обвинению в масштабном кибермошенничестве, передает ТАСС. По данным следствия, злоумышленники пытались похитить миллионы долларов с банковских счетов американцев.

Американские правоохранители считают, что россиянин и его предполагаемые сообщники создавали фальшивые сайты, имитирующие порталы банков. Они покупали рекламные ссылки в поисковиках, чтобы перенаправлять пользователей на поддельные страницы входа.

Таким образом мошенники получали учетные данные для доступа к счетам, проверки балансов и несанкционированных переводов.

Согласно данным американского ведомства, Филимонов отвечал за разработку и поддержку инфраструктуры схемы. В его ведении находились базы данных с более чем 5 тыс. похищенных учетных записей и программы для перехвата конфиденциальной информации.

Россиянину предъявлены обвинения в сговоре с целью банковского и электронного мошенничества, а также в краже персональных данных. В случае признания виновным ему может грозить от двух до 175 лет лишения свободы.

В мае Министерство юстиции США обвинило россиянина Илью Гаврилова в причастности к международной схеме инсайдерской торговли.

В марте американский суд приговорил гражданина России Алексея Волкова к 81 месяцу лишения свободы за поддержку киберпреступных группировок.

В прошлом году полиция Таиланда по запросу властей Соединенных Штатов задержала россиянина по делу о хакерских атаках.