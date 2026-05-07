  • Новость часаВо Ржеве из-за атак БПЛА эвакуировали 350 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 комментариев
    7 мая 2026, 06:25 • Новости дня

    США предъявили обвинения россиянину по делу об инсайдерской торговле

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США обвинило 30 человек, включая гражданина России Илью Гаврилова, в причастности к масштабной международной схеме по инсайдерской торговле.

    «Сегодня были обнародованы обвинения в отношении 30 ответчиков в связи с крупномасштабной схемой инсайдерской торговли, длившейся десятилетие и принесшей десятки миллионов долларов незаконной прибыли… Двое обвиняемых, находящиеся в России и Израиле, считаются скрывающимися от правосудия», – говорится в заявлении.

    По данным следствия, злоумышленники взламывали сети агентств пресс-релизов. Это позволяло им заранее узнавать о слияниях компаний и квартальных отчетах. Используя эти сведения, участники группы совершали сделки на фондовом рынке с гарантированной прибылью, передает РИА «Новости».

    Одним из фигурантов дела оказался гражданин России. Ему инкриминируют участие в торговых операциях на основе украденных данных и отмывание полученных доходов.

    В настоящее время 19 из 30 обвиняемых уже арестованы. Они предстанут перед федеральными судами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других американских городах. По совокупности статей каждому участнику схемы грозит до 70 лет тюремного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские регулирующие органы заинтересовались возможной инсайдерской торговлей на фоне заявлений по Ирану. Министерство финансов США ввело санкции против граждан России за кражу американской коммерческой тайны.

    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Число виз ЕС для граждан России в 2025 году выросло на 10,2% до 620 тысяч

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам

    В Венгрии в Цеце после реставрации открыли мемориал 569 советским воинам

    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    @ Иван Лебедев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Пьяный россиянин сбил насмерть местную жительницу в Нячанге

    Пьяный россиянин на мотоцикле насмерть сбил женщину в Нячанге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Вьетнама задержали россиянина, который на мотоцикле насмерть сбил пожилую женщину в Нячанге, он был пьян, отмечают местные СМИ.

    Полиция курортного города Нячанг во Вьетнаме задержала гражданина России, совершившего смертельный наезд на местную жительницу. По информации газеты Tuoi tre, авария произошла рано утром 4 мая, когда 35-летний россиянин, находившийся за рулем мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения, сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пострадавшая скончалась по пути в больницу от полученных травм.

    Генеральное консульство России в Хошимине подтвердило ТАСС свою осведомленность о происшествии. В диппредставительстве заявили: «Генеральное консульство отслеживает ситуацию и всегда готово при необходимости оказать помощь и содействие для обеспечения законных прав граждан РФ».

    Ранее в Нячанге другой пьяный российский турист устроил аварию и избил полковника полиции. До этого, наоборот, две россиянки в Нячанге пострадали в результате нападения с ножом на туристов, одну из них госпитализировали, другая лечилась амбулаторно.


    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Захарова опровергла слухи о наличии гражданства США

    Захарова заявила об отсутствии гражданства США у себя и семьи

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с очередным опровержением слухов о якобы имеющемся у нее или ее родственников гражданстве или виде на жительство в США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь опровергла сообщения о наличии у нее или ее родственников гражданства или вида на жительство в США, передает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что такие слухи появились сразу после ее назначения директором департамента информации и печати МИД России.

    Захарова добавила, что у ее семьи и ближайших родственников никогда не было видов на жительство в других странах или продленных виз, которые можно было бы приравнять к таковым.

    Захарова напомнила, что эти слухи неоднократно официально опровергались, в том числе в 2020 году. Несмотря на публикацию опровержений на протяжении шести лет на официальных площадках, по ее словам, подобные фейки продолжают распространяться.

    Мария Захарова ранее сообщила о навязывании американскими властями гражданства США детям сотрудников российских консульств.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безосновательными слухи об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили Иран и Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели телефонную беседу, затронув вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию на Украине и иранскую проблематику, сообщил Госдеп.

    «Они обсудили отношения США и России, российско-украинскую войну и Иран», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В Госдепе заявили, что беседа руководителей внешнеполитических ведомств состоялась по инициативе Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сообщал, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную международную повестку и состояние отношений между двумя странами.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 03:14 • Новости дня
    Японский депутат Судзуки назвал бессмысленными введенные против России санкции

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции США и Японии, которые начали действовать против России при Джо Байдене, являются бессмысленными, заявил японский депутат Мунэо Судзуки, заверив, что намерен добиваться их снятия.

    «Я считаю, что в экономических санкциях, которые были приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида – в них не было никакого смысла», – приводит слова депутата РИА «Новости».

    Он подчеркнул ошибочность расчетов бывшего американского лидера, который ожидал капитуляции России через два месяца. Теперь парламентарий считает необходимым вести дело к полной отмене рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Политик связал сроки отмены антироссийских ограничений с ходом переговоров по Украине. Российский МИД заявил о значительном откате двусторонних отношений из-за действий Токио.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    В Таиланде после 15 месяцев заключения освободили пожилую россиянку

    Власти Таиланда депортировали 67-летнюю россиянку Ирину Кокореву из тюрьмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведя 15 месяцев в иммиграционной тюрьме Бангкока из-за отсутствия средств и жилья, 67-летняя гражданка РФ Ирина Кокорева была депортирована в Россию, сообщили проживающие в тайской столице российские волонтеры.

    Власти Таиланда депортировали 67-летнюю россиянку Ирину Кокореву из иммиграционной тюрьмы в Бангкоке. Женщина провела в учреждении 15 месяцев после задержаний за ночевки на улице. Полицейские несколько раз помогали ей найти дешевое жилье, однако после исчерпания средств ее поместили в центр временного содержания. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили проживающие в таиландской столице российские волонтеры.

    Администрация центра IDC в исключительном порядке и по гуманитарным причинам оплатила Кокоревой билет для возвращения в Россию. Волонтеры сообщили, что собрали для нее одежду и связались с сестрой, которая встретит россиянку в Москве. По правилам депортация из IDC обычно осуществляется за счет заключенных или их родственников, которым требуется оплатить билет и транспортный сбор до аэропорта Суваннапхум.

    По информации посольства России в Бангкоке, в 2025 году из Таиланда были депортированы более ста граждан России, в основном за нарушение миграционных правил.

    Ранее в Таиланде задержали учителя из Благовещенска Сергея Литвиненко после его увольнения за опоздания. До этого тайские правоохранители задержали российскую гражданку Эрику Владыко за просроченную визу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иммиграционной тюрьме Бангкока сейчас ожидают депортации около десяти россиян, часть из которых отказывается покидать Таиланд по требованию властей.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Россиянка рассказала о судьбе жертв рабства в Азии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянка, сумевшая выбраться из скам-центра в Мьянме, заявила, что попавших в подобные схемы граждан могут перепродавать или использовать в особо опасных преступных операциях.

    Россиянка, сумевшая сбежать из скам-центра в Мьянме, рассказала о механизмах принуждения и опасностях, с которыми сталкиваются попавшие в подобное рабство, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что жертв часто заманивают через популярные Telegram-каналы, где размещают объявления о высокооплачиваемой работе в странах Азии, таких как Мьянма, Камбоджа и Лаос.

    По словам девушки, она самостоятельно откликнулась на одно из таких объявлений, размещённое в популярном Telegram-канале вроде «Работа в Таиланде» или «Работа на Бали». «Я откликнулась на вакансию в одном из Telegram-каналов. Это группы вроде «Работа в Таиланде», «Работа на Бали» – достаточно популярные площадки, где публикуются вакансии. Думаю, подобные объявления можно найти и в других Telegram-группах», – поделилась она.

    На первом этапе общение с «работодателем» выглядело вполне стандартно и не вызывало подозрений, напоминая обычный процесс найма. Россиянка рассказала, что собеседование проходило в привычном формате: она делилась опытом работы, и все казалось официальным.

    По словам девушки, ей удалось избежать серьезных последствий благодаря быстрой реакции и подозрительности. Она отметила, что позже узнала о практике перепродажи людей между преступными группировками и использовании их в особо опасных криминальных схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, рассказала о рисках попадания в рабство при отклике на вакансии в Telegram.

    Российское посольство в Мьянме сообщило об освобождении девушки из трудового рабства в нелегальном кол-центре у границы с Таиландом.

    Посол России в Таиланде рассказал о вербовке россиян транснациональными преступными сетями под видом трудоустройства в королевстве и их последующем незаконном вывозе в кол-центры Мьянмы.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

    Американский самолет зафиксирован над нейтральными водами Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.

    Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.

    Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.

    Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.

    Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 20:05 • Новости дня
    Россиянин задержан в Таиланде за организацию нелегальных рыболовных туров

    Россиянина задержали на Пхукете за нелегальные рыболовные туры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин России был задержан на Пхукете за организацию рыболовных туров без лицензии, используя мессенджер Telegram для поиска клиентов, пишут местные СМИ.

    Гражданин России был задержан на острове Пхукет за организацию нелегальных рыболовных туров с помощью социальных сетей, включая мессенджер Telegram. По сообщению туристической полиции, задержание произошло в заливе Чалонг 6 мая. Оно стало итогом месячного расследования, в ходе которого сотрудники под прикрытием собирали доказательства и устанавливали личности участников, пишет РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Phuket News.

    В Таиланде иностранцам запрещено работать гидами и вести туристический бизнес без специальной лицензии и регистрации совместной компании с гражданами страны. Туристическая полиция сообщила, что расследование было начато после поступления информации о рекламе и продаже туров иностранцами через Telegram.

    Под прикрытием полицейский договорился о присоединении к рыболовному туру, стоимость которого составляла 3 тыс. таиландских бат (около 6900 рублей по курсу ЦБ РФ) на человека. Операция по задержанию прошла утром, когда россиянин выводил группу из шести иностранных туристов на рыбалку в заливе Чалонг на специально оборудованном судне.

    Российскому гражданину предъявлены предварительные обвинения в организации туристической деятельности без лицензии, нелегальном трудоустройстве на запрещённой для иностранцев должности и работе без разрешения властей. Ему грозят крупные штрафы, тюремное заключение сроком до одного года, депортация и длительный запрет на въезд в Таиланд.

    Ранее на острове Пхукет правоохранители арестовали россиянина за участие в схеме по выводу средств жертв телефонных мошенников. До этого гражданин России был задержан на Пхукете из-за работы экскурсоводом без разрешения.

    Также полиция Пхукета выявила международный детский сад, работающий без лицензии и задержала шестерых сотрудниц из России, Казахстана и Британии.


    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Две освобожденных из мошеннического центра Мьянмы россиянки вылетели на Родину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вылет двух россиянок, освобожденных из мошеннического кол-центра в Мьянме, подтвердили в российском посольстве в Таиланде, они направляются в Россию.

    Вторая гражданка России, освобожденная из центра онлайн-мошенничества в Мьянме, вылетела в Россию из аэропорта Суваннапхум в Бангкоке. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин сообщил ТАСС, что Наталья К. была репатриирована в результате совместных действий посольств России в Бангкоке и Янгоне, а также при поддержке таиландских и мьянманских правоохранителей. По его словам, ранее в среду в Россию отправилась еще одна освобожденная россиянка – Альфинур К.

    В течение двух последних лет при содействии российских дипломатов на родину вернулись более 20 россиян, которые стали жертвами онлайн-мошенников, действующих в Мьянме. Российские консульские службы продолжают оказывать помощь гражданам, попавшим в аналогичные ситуации в странах Юго-Восточной Азии.

    Как писала накануне газета ВЗГЛЯД, вызволенные из нелегального кол-центра на территории Мьянмы гражданки России находятся в безопасности и готовятся к отправке на родину.

    Позже одна из россиянок, освобожденная из этого центра, рассказала, что едва не попала в рабство после отклика на вакансию в Telegram. Она также заявила, что тех, кто попал в такие схемы, могут перепродавать или использовать в особо опасных преступных операциях.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 05:13 • Новости дня
    Рубио не смог оценить отношение Москвы к проекту резолюции СБ ООН по Ормузу

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил об отсутствии ясности относительно позиции Москвы по американскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу.

    «Я не знаю, избежит ли она (резолюция) вето или нет», – подчеркнул Рубио, отвечая на вопрос о возможной поддержке инициативы со стороны России.

    Он отметил, что текст резолюции был переработан. По мнению госсекретаря, голосование станет настоящей проверкой способности ООН решать глобальные мировые проблемы, передает РИА «Новости».

    Новый проект содержит жесткие требования к Ирану прекратить нападения, минирование акватории и взимание сборов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    США в марте нарастили импорт российских удобрений до рекорда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты в марте текущего года импортировали из России удобрений на максимальные за все время торговли двух стран 243,9 миллиона долларов, за месяц стоимость поставок выросла почти вдвое, следует из данных американской статслужбы.

    Соединенные Штаты в марте 2024 года импортировали из России удобрений на рекордные для двусторонней торговли 243,9 млн долларов, сообщает РИА «Новости».

    За месяц объем поставок увеличился почти вдвое, что стало максимальным показателем за всю историю торговых отношений между странами. В годовом выражении рост импорта составил 11%.

    Основную часть закупленных удобрений составили азотные – их импорт оценивается в 206,6 млн долларов. Также в марте США закупили у России калийные удобрения на 21,8 млн долларов, фосфорные – на 9,2 млн и смешанные – на 6,3 млн долларов.

    По итогам первого квартала 2024 года общий объем импорта российских удобрений в США достиг 564,4 млн долларов, что на 37% выше аналогичного периода 2023 года. Благодаря этому Россия вновь заняла второе место среди основных поставщиков удобрений на американский рынок.

    На первом месте по поставкам традиционно остается Канада с объемом 354,2 млн долларов. Также в пятерку крупнейших поставщиков вошли Саудовская Аравия, Оман и Катар. Всего в марте объем импорта удобрений в США увеличился на треть по сравнению с февралем и на 26% по сравнению с мартом 2023 года, достигнув максимума с апреля 2022 года – 1,297 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рынок удобрений после введения Вашингтоном новых импортных пошлин для ряда стран усилил зависимость от российских поставок.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 09:21 • Новости дня
    Посольство России начало выяснять детали задержания двух россиянок на Бали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства задержания двух гражданок РФ на Бали по подозрению в проституции, при этом никаких официальных уведомлений от индонезийских властей российские дипломаты до сих пор не получили, заявили в российской дипмиссии.

    Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства задержания на острове Бали двух российских гражданок по подозрению в организации проституции, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в российском диппредставительстве, официальной информации по этому делу от индонезийских властей пока не поступало.

    Власти Бали ранее сообщили о задержании двух россиянок в минувшую субботу, сейчас они находятся под стражей и проходят допрос. В дипмиссии подчеркнули: «Посольством получены многочисленные обращения относительно задержания упомянутых в Вашем запросе гражданок России. Вместе с тем какой-либо официальной информации от индонезийских властей, включая правоохранительные органы, в загранучреждение до настоящего времени не поступало».

    Для прояснения ситуации российские дипломаты направили запросы в миграционные органы Индонезии, чтобы получить разъяснения по произошедшему. В посольстве также отметили, что принимаются все необходимые меры консульского реагирования для защиты интересов задержанных гражданок России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миграционная служба Индонезии пресекла деятельность двух россиянок и гражданки Нигерии по оказанию интимных услуг через интернет на Бали.

    Ранее на Бали двоих граждан России задержали по подозрению в организации сети проституции, охватывающей 12 городов Индонезии и 129 стран.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 03:30 • Новости дня
    США бездоказательно заявили о риске получения оружия террористами от России
    США бездоказательно заявили о риске получения оружия террористами от России
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США в новой контртеррористической стратегии заявили о риске получения террористами оружия, в том числе якобы из России, не приведя доказательств.

    В тексте утверждается, что радикальные движения могут получить доступ к новейшим видам вооружений, передает РИА «Новости».

    «Наша контртеррористическая стратегия рассматривает пять функциональных аспектов нынешней контртеррористической среды... использование картелями и джихадистами новых видов оружия, таких как беспилотники, а также предоставление этих технологий террористам государственными субъектами, а именно Ираном, Китаем и Россией», – говорится в документе.

    Помимо высокотехнологичных дронов, создатели стратегии опасаются доступа боевиков к ядерному оружию. Также среди ключевых рисков названы возможное формирование альянсов между различными экстремистскими группировками и налаживание сотрудничества между целыми государствами и преступными картелями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти назвали источниками основных террористических угроз наркокартели и исламистов. В новой контртеррористической стратегии Вашингтон обозначил Европу инкубатором экстремизма.

    Напомним, что США и страны Запада сами неоднократно поддерживали террористические группировки, например, в Сирии.

    Комментарии (3)
    Главное
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    Приставы передали конфискованный Mercedes-Benz G-Class на нужды СВО
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации