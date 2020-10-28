Россиянки пострадали при нападении с ножом на туристов во Вьетнаме

Две россиянки пострадали в результате нападения с ножом на туристов в курортном городе Нячанг во Вьетнаме, одна из них проходит лечение в больнице, другая лечится амбулаторно, сообщил генеральный консул России в Хошимине Алексей Попов.

«В частности, одна из раненных, гражданка России, была доставлена с колото-резаными ранами в центральный госпиталь провинции Кханьхоа, где она продолжает находиться на лечении. По словам пострадавшей, никакие жизненно важные органы задеты не были, ее жизни ничего не угрожает. Вьетнамские врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», – передает РИА «Новости» сообщение генконсульства.

«Еще одна росгражданка получила легкие ранения. Ей также была оказана медицинская помощь. В настоящее время она находится дома на амбулаторном лечении», – уточнили в дипмиссии.

Дипломаты генерального консульства находятся в постоянном контакте с пострадавшими гражданами.

После происшедшего генеральный консул России в Хошимине провел встречу в Управлении внешних связей провинции Кханьхоа, на которой выразил озабоченность данным происшествием и особо подчеркнул необходимость обеспечения максимальной безопасности россиян, находящихся в Нячанге. В адрес Управления внешних связей провинции Кханьхоа также была направлена соответствующая нота генконсульства.

По словам представителя местных властей, сразу после поступления информации о происшествии правоохранительные органы начали оперативную работу с целью установления и задержания преступников. Вьетнамская сторона заверила, что будет информировать генеральное консульство о развитии ситуации и результатах расследования.