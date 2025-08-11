Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
Пьяный российский турист избил полковника полиции
Пьяный российский турист во Вьетнаме избил полковника полиции
На вьетнамском курорте Нячанг молодой гражданин России в состоянии опьянения устроил аварию и напал на полицейского, прибывшего на место происшествия.
Россиянину 19 лет, это Артур Хафизов, он катался на мотоцикле с девушкой по Нячангу, передает «Лента.ру» со ссылкой на Shot.
Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и врезался в местную жительницу на мопеде.
После столкновения спутница россиянина попыталась скрыться, однако ее задержали очевидцы аварии. Они вызвали на место сотрудников дорожной полиции. Прибывший подполковник полиции начал разбираться в ситуации, но Хафизов начал вести себя агрессивно, требуя вернуть ему мотоцикл. Получив отказ, турист напал на полицейского и ударил его в лицо.
Путешественника задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
В январе российского туриста убили при вооруженном ограблении в горном Местийском муниципалитете Грузии, преступников задержали.
В марте россиянин Александр Белинский пострадал на Пхукете, пытаясь остановить троих граждан Израиля, которые пытались изнасиловать двух туристок из Финляндии.