Пьяный российский турист избил полковника полиции

Пьяный российский турист во Вьетнаме избил полковника полиции

Tекст: Алексей Дегтярев

Россиянину 19 лет, это Артур Хафизов, он катался на мотоцикле с девушкой по Нячангу, передает «Лента.ру» со ссылкой на Shot.

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и врезался в местную жительницу на мопеде.

После столкновения спутница россиянина попыталась скрыться, однако ее задержали очевидцы аварии. Они вызвали на место сотрудников дорожной полиции. Прибывший подполковник полиции начал разбираться в ситуации, но Хафизов начал вести себя агрессивно, требуя вернуть ему мотоцикл. Получив отказ, турист напал на полицейского и ударил его в лицо.

Путешественника задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

В январе российского туриста убили при вооруженном ограблении в горном Местийском муниципалитете Грузии, преступников задержали.

В марте россиянин Александр Белинский пострадал на Пхукете, пытаясь остановить троих граждан Израиля, которые пытались изнасиловать двух туристок из Финляндии.