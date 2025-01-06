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Российский турист убит при ограблении в горах Грузии
Российский турист убит при вооруженном ограблении в горном Местийском муниципалитете Грузии, преступники задержаны, им грозит до 20 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МВД Грузии сообщило о задержании двух преступников 38 и 32 лет, которые совершили вооруженное нападение на семейную пару из России на популярном туристическом маршруте.
По данным МВД, 5 января преступники ограбили россиян, следовавших из Зугдиди в Местиа, при этом смертельно ранив 38-летнего россиянина В.С. С целью замести следы они сбросили труп в реку, отмечает МВД Грузии.
Оперативно-розыскные мероприятия с привлечением вертолета помогли задержать преступников.
Теперь за групповое ограбление при отягчающих обстоятельствах с умышленным убийством и незаконное приобретение и ношение оружия им грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.
Труп россиянина найден в реке Накра Местийского муниципалитета. Грузинские СМИ и социальные сети называют убитого россиянина Виктором Соловьевым.
Накануне информационное агентство «Интерпрессньюс» сообщило, что в горах Грузии произошло вооруженное нападение на семейную пару из России. МВД Грузии начало расследование по статьям уголовного кодекса, предусматривающим наказания за грабеж и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.