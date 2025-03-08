Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
Россиянин пострадал на Пхукете при защите финских туристок от насильников
Россиянин Александр Белинский пострадал на Пхукете, пытаясь остановить троих граждан Израиля, которые ворвались в номер, где находились две туристки из Финляндии, и пытались их изнасиловать, сообщил телеканал Nation TV.
Россиянин Александр Белинский оказался вовлечен в конфликт на таиландском острове Пхукет, когда попытался защитить двух финских туристок от троих мужчин, граждан Израиля, напавших на них. По информации телеканала Nation TV, инцидент произошел в городе Патонг, популярном среди туристов месте, передает ТАСС.
Свидетельства потерпевших женщин указывают на то, что по дороге в гостиницу их преследовали трое мужчин, которые ворвались к ним в номер и и попытались изнасиловать. Белинский, оказавшийся неподалеку, вмешался, чтобы остановить мужчин, но те напали на него и затем скрылись с места происшествия.
В результате драки россиянин получил травмы лица и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время местная полиция ведет расследование и изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности нападавших и задержать их.
По данным генконсульства России на Пхукете, ни сам пострадавший, ни местные власти не обращались за консульской помощью в связи с произошедшим.
Ранее неизвестные напали с ножом на пару из России в индийском Гоа.
До этого сообщалось, что на Пхукете автобус с туристами, включая двух россиян, потерял управление и съехал в кювет.
Также туриста из России тяжело ранили ножом во время драки в турецкой Аланье.