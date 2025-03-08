Россиянин пострадал на Пхукете при защите финских туристок от насильников

Tекст: Вера Басилая

Россиянин Александр Белинский оказался вовлечен в конфликт на таиландском острове Пхукет, когда попытался защитить двух финских туристок от троих мужчин, граждан Израиля, напавших на них. По информации телеканала Nation TV, инцидент произошел в городе Патонг, популярном среди туристов месте, передает ТАСС.

Свидетельства потерпевших женщин указывают на то, что по дороге в гостиницу их преследовали трое мужчин, которые ворвались к ним в номер и и попытались изнасиловать. Белинский, оказавшийся неподалеку, вмешался, чтобы остановить мужчин, но те напали на него и затем скрылись с места происшествия.

В результате драки россиянин получил травмы лица и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время местная полиция ведет расследование и изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности нападавших и задержать их.

По данным генконсульства России на Пхукете, ни сам пострадавший, ни местные власти не обращались за консульской помощью в связи с произошедшим.

Ранее неизвестные напали с ножом на пару из России в индийском Гоа.

До этого сообщалось, что на Пхукете автобус с туристами, включая двух россиян, потерял управление и съехал в кювет.

Также туриста из России тяжело ранили ножом во время драки в турецкой Аланье.