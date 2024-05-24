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    Россия жестко ответила на воровство США
    Командующий 20-й армией Ахмедов снят с должности
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы Саакашвили
    В Крыму при ракетном ударе ВСУ погибли строители
    Путин прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко
    Глава ФСБ заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»
    Блинкен заявил о пересмотре отношений США и Грузии
    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

    2 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

    35 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

    2 комментария
    24 мая 2024, 10:30 • Новости дня

    МИД опроверг слухи об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом

    МИД: Данные об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом безосновательны

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безосновательными и злонамеренными попытки ряда СМИ поднять тему о якобы имеющем месте ужесточении порядка выдачи загранпаспортов россиянам, находящимся за границей.

    Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, в середине мая на рассмотрение Госдумы внесли проект закона, который устанавливает возможность проверки заграничных паспортов россиян, имеющих допуск к государственной тайне.

    23 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, сделанные, как утверждается, на Яворовском полигоне в Львовской области Украины после ракетного удара ВС России в марте этого года.

    В результате удара по пункту дислокации ВСУ погибли порядка 100 военнослужащих, из которых не менее 30 были иностранными наемниками, говорится в сообщении под видео, которое опубликовал Telegram-канал Dambiev, передает «Газета.Ru».

    В ролике показаны сгоревшие палатки и двухъярусные армейские кровати.

    Ранее появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области.

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    23 мая 2024, 20:05 • Новости дня
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следующим этапом конфликта на украинской территории может стать поставка Киеву оружия, способного бить вглубь России, а также отправка туда контингента НАТО, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Этот этап может означать вовлечение западноевропейских государств или войск НАТО в конфликт на украинской территории, что даже многие бывшие премьер-министры, поддерживающие Украину, считают чрезмерным, сказал Орбан в интервью Blikk, передает ТАСС.

    Ранее лидер американских демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что не исключен ввод американских военных на Украину, чтобы избежать падения киевского режима.

    До этого итальянское издание Repubblica указывало, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.

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    23 мая 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного России и ее Центробанку решениями государственных или судебных органов США.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Это ответные меры на незаконное изъятие активов России за рубежом. Согласно указу, российский правообладатель (под ним понимается РФ или ее Центробанк) вправе «обратиться в суд <…> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба». При этом обращение будет происходить «в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством РФ», передает ТАСС.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

    В соответствии с указом главы государства российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

    Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ.

    Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.

    «Решением [суда] об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», – говорится в указе президента.

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    23 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта

    Полковник ВСУ: Украине придется уступить территории для окончания конфликта с Россией

    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киеву, возможно, потребуется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, заявил командир 57-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Александр Бакулин.

    Конфликт может закончиться сделкой между Украиной и Россией, в рамках которой Киеву придется уступить часть территорий, предположил Бакулин в интервью телеканалу ABC News, передает РИА «Новости».

    В качестве примера он привел итоги Советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда Финляндия потеряла некоторые территории, но сохранилась как страна, отметил полковник.

    «Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю», – сказал он.

    По словам Бакулина, украинским войскам удалось «стабилизировать» положение на поле боя, однако ситуация в Харьковской области «очень тяжелая».

    Ранее в США призвали Украину срочно отказаться от части территорий.

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    23 мая 2024, 21:51 • Новости дня
    Вертелецкий стал пятым задержанным высокопоставленным офицером Минобороны за месяц
    Вертелецкий стал пятым задержанным высокопоставленным офицером Минобороны за месяц
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    За последний месяц пятеро высокопоставленных чиновников Минобороны России были задержаны и арестованы по подозрению в получении взяток и совершении других коррупционных преступлений.

    24 апреля Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве. В суде сообщили, что Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

    14 мая СМИ сообщили, что руководителя Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова поместили под арест после допроса. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. Если чиновника Минобороны признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.

    В среду, 22 мая, столичный 235-й Гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал экс-командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова по подозрению в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, Попов, используя служебное положение, продавал металлоконструкции, которые предназначались для строительства оборонительных объектов на территории Запорожской области. Сумма ущерба оценивается в 130 млн рублей. Следствие попросило суд изменить меру пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест.

    В четверг, 23 мая, стало известно о том, что начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который также занимает пост заместителя начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, задержан. Позднее он был арестован. Шамарину вменяется получение взятки в размере 36 млн рублей.

    В четверг СМИ также сообщили, что задержан руководитель управления департамента по обеспечению госзаказа Министерства обороны России Владимир Вертелецкий. Он, по версии следствия, допустил злоупотребления полномочиями, ущерб от его действий составил 70 млн рублей. По ходатайству следствия подозреваемый помещен под стражу.

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    23 мая 2024, 18:39 • Новости дня
    В Германии назвали город, который скоро сдаст Украина
    В Германии назвали город, который скоро сдаст Украина
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Через несколько дней Киев потеряет контроль над оставшейся частью города Волчанска в Харьковской области, заявил в соцсетях немецкий журналист Юлиан Репке.

    Он отметил, что вывод украинских войск из этого города «кажется вопросом нескольких дней», передает «МК». Репке усомнился в том, что ВС РФ можно остановить в северной части Волчанска.

    Ранее сообщалось, что украинские военные в последние сутки под городом Харьковом потеряли порядка 365 человек.

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    23 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    Рогов: Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности
    Рогов: Командующего 20-й армией Ахмедова сняли с должности
    @ t.me/vrogov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов сообщил об освобождении генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова от должности командующего 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией ВС России.

    По словам Рогова, Ахмедова пока только «вывели в распоряжение, ситуация в развитии», передает «Коммерсант».

    Сухраб Ахмедов родился в 1974 году в Грозном. Является выпускником Военной академии им. Фрунзе в Москве. Командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты. В декабре прошлого года указом президента России Ахмедову было присвоено звание генерал-лейтенанта.

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    23 мая 2024, 20:30 • Новости дня
    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне

    Экономист Лизан: Москва вынудит американские юридические лица оплатить изъятие российских активов госструктурами США

    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Изъятие российских активов в США вынуждает Москву искать соразмерные методы ответа. Поэтому конфискация имущества американских юридических лиц в пользу пострадавших структур РФ выглядит наиболее логичным решением, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

    «США, в отличие от Евросоюза, придерживаются гораздо более жесткой позиции по золотовалютным резервам РФ. Их политика по данному направлению, фактически, сводится к банальной конфискации капиталов нашей страны. Эту стратегию, вне всяких сомнений, можно назвать дуболомной. Поэтому именно в отношении Вашингтона Москва и применяет наиболее радикальные меры», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Указ Владимира Путина как бы предупреждает Белый дом: если вы пойдете по пути банального воровства – пострадаете. Однако из-за того, что Штаты не хранили в России собственные резервы, меры будут приняты в отношении американских юридических и физических лиц. Только так мы сумеем соразмерно отреагировать на действия США», – уточняет он.

    «Вся процедура будет работать по крайне простой схеме. Пострадавшее лицо, чаще всего им будут выступать государственные структуры, будет иметь возможность обратиться в суд для разбирательств по делу о конфискации его имущества Штатами. После рассмотрения иска специальная комиссия рассмотрит необходимую сумму компенсации», – подчеркивает эксперт.

    «Выплата ущерба будет осуществляться за счет собственности представителей США, находящейся на территории России. Несмотря на серьезность указанных мер, имущественной войной происходящее пока еще нельзя. Скорее, стороны ведут активную подготовку к ней: создают необходимые юридические нормы, собирают данные об имевших место прецедентах», – резюмирует Лизан.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.

    Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.

    В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.

    Возмещение ущерба может быть осуществлено, в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

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    23 мая 2024, 23:20 • Новости дня
    Еврокомиссар объяснил упоминание инцидента с Фицо в разговоре с премьером Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий признался, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе про закон об иноагентах, но его слова не были угрозой, их «вырвали из контекста».

    Об этом говорится в распространенном пресс-службой Еврокомиссии заявлении Варгелия, передает ТАСС

    «В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 апреля, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста, – подчеркнул еврокомиссар.

    По его словам]. он почувствовал необходимость привлечь внимание премьер-министра к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси.

    «В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – отметил Варгелий. 

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    23 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Политолог Скачко: В Киеве поняли, что придется отвечать за «орков» и «русню»

    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздалой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее украинские власти рекомендовали СМИ не оскорблять российских военных.

    «Призыв нацсовета Украины к прессе отказаться от оскорблений в адрес российских военных почти наверняка продиктован не беспокойством о престиже журналистов или качестве материалов. Дело, скорее, в том, что в Киеве предчувствуют поражение. Там понимают, что за «орков», «русню» и подобную лексику им придется отвечать», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    Он называет подобные рекомендации, которые появились лишь на третьем году конфликта, запоздалыми. «С одной стороны, решение правильное, но в контексте всего происходящего оно выглядит позорно», – добавил спикер. По мнению Скачко, украинские журналисты могут руководствоваться новыми правилами, но многое будет зависеть от того, кто и сколько им заплатит.

    «На Украине есть особо одаренные работники СМИ. Такие люди собственную несостоятельность компенсируют руганью. Вероятно, они будут до конца изрыгать всякую гадость про российских военных и русских в целом», – допускает политолог. Вместе с тем украинскому журналисту характерна сервильность, отметил он. «Это особенность профессии в несвободном украинском обществе», – пояснил собеседник.

    А вот чего ждать не стоит, так это смены риторики политиков, добавляет аналитик. «Делая оскорбительные заявления в адрес России, они, с одной стороны, пытаются засветиться перед западными инвесторами и показать тем, какие они сильные и смелые. С другой стороны, чувствуют безнаказанность. Но ответственность в любом случае рано или поздно придется нести», – заключил Скачко.

    Ранее нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    «Использование некорректной лексики в отношении представителей Российской армии, военной и политической администрации не способствует объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации», – говорится в тексте документа. Поясняется, что даже при военном положении СМИ следует соблюдать этические и профессиональные стандарты. Агрессивная лексика, отметил нацсовет, может трактоваться другими сторонами как «содействие эскалации войны».

    Напомним, заявления о том, что «украинцы – люди, а русские – нет» звучали неоднократно, в частности от Сары Эштон-Чирилло, занимавшей пост спикера теробороны ВСУ. На Украине оскорбляли и жителей Донбасса. Так, еще в 2019 году украинский журналист Юрий Молчанов обвинил коллег в нежелании населения региона возвращаться на Украину: «Мы говорим тем, кто живет в Донбассе: идите к нам, у нас лучше. А лучше ли? Пойдут ли они к тем, кто пять лет называл их мразями, подонками, обещал их уничтожить, обнести колючей проволокой? И это не российская пропаганда, все это было на наших каналах».

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    23 мая 2024, 17:04 • Новости дня
    Стало известно о сговоре Косово и Украины

    Источник: Планы сотрудничества Косово и Украины основаны на неприязни к России и Сербии

    Стало известно о сговоре Косово и Украины
    @ Georgi Licovski/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Косово и Украина договорились о расширении сотрудничества в области безопасности, которое, как сообщается, направлено против России и Сербии, эти планы основаны на взаимной неприязни к обоим государствам, сообщил дипломатический источник на Балканах.

    По его словам, в апреле 2024 года в ходе встречи с главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым экс-министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла заявила о планах косовского премьера Альбина Курти наращивать двустороннее сотрудничество в области безопасности, передает РИА «Новости».

    Как указал источник, Харадинай-Стубла подчеркнула «богатый опыт украинских спецслужб по диверсионной работе против России», который, по ее мнению, «может использоваться для организации косовоалбанцами операций против Сербии».

    Стороны обсудили возможность создания в Косово центра подготовки диверсионно-разведывательных групп. Косовские власти рассчитывают на поддержку Украины в развертывании базы, налаживании учебного процесса и предоставлении инфраструктуры, уточнил он.

    Источник отметил, что власти Косово уже поставили Украине тактические грузовики, бронеавтомобили, а также готовят к отправке боеприпасы. «Данный шаг представляет собой очередной этап сближения Приштины с Киевом на основе неприязни к России и Сербии», – заявил источник, добавив, что он совпадает со стартом поставок Косово военной техники для нужд ВСУ.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Косово не готово к вступлению в Совет Европы и не имеет на это права, поскольку не является независимым государством.

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    23 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной

    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждаемая в Варшаве идея использовать польские ПВО для защиты украинского воздушного пространства абсолютно безрассудна. Если Польша приступит к реализации инициативы, это сделает ее стороной конфликта и приведет к трагическим последствиям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Он призвал поляков вспомнить уроки истории.

    «Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает.  Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».

    «Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий. 

    Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.

    При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.

    Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.

    Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.

    Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.

    По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.

    Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.

    Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.

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    23 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
    На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин помог королю Бахрейна Хамаду Бен Исе Аль Халифу надеть наушник для синхронного перевода.

    На записи встречи видно, что король не сразу разобрался, как правильно пользоваться наушником, тогда российский лидер жестом показал ему, как его надеть, передает РИА «Новости».

    Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.

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    23 мая 2024, 20:32 • Новости дня
    Вучич обернулся флагом Сербии после принятия резолюции о Сребренице
    Вучич обернулся флагом Сербии после принятия резолюции о Сребренице
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Сербии Александр Вучич после одобрения резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН обернулся сербским национальным флагом и подчеркнул, что гордится своим героическим народом.

    После голосования о принятии резолюции о «геноциде в Сребренице» Вучич накинул на спину и обернул вокруг плеч национальный флаг. «Сдача для нас никогда не является опцией! Горжусь свободной Сербией и героическим сербским народом», – написал Вучич в соцсетях под своим фото с флагом на ГА ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее Вучич заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок шантажирует страны, которые не хотят голосовать за принятие резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице.

    Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Позже постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице» несет угрозу миру и безопасности в Боснии и Герцеговине (БиГ) и регионе в целом.

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    23 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за диверсию

    Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсию на ж/д

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам колонии бармена Владимира Малину за диверсию на железной дороге и госизмену, передает источник из зала суда.

    Судья постановил назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы, передает РИА «Новости». В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Малину к 28 годам колонии.

    Малину задержали летом прошлого года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, а потом добавили обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации, совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким и госизмену.

    Ранее неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве.

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