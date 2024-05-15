Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.0 комментариев
Начальникам решили дать право проверять загранпаспорта допущенных к гостайне подчиненных
Группа депутатов-единороссов предложила законопроект, позволяющий руководителям проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к государственной тайне.
Согласно законопроекту, должностные лица и граждане РФ, допущенные к гостайне, будут обязаны по требованию начальства предоставлять для ознакомления свои загранпаспорта, передает «Интерфакс».
В пояснительной записке говорится, что руководители и уполномоченные сотрудники получат право знакомиться с загранпаспортами лиц, допущенных к гостайне, в порядке, установленном правительством.
Авторы законопроекта отмечают, что действующая система контроля за выездом за границу лиц, допущенных к гостайне, недостаточно эффективна.
Сейчас сотрудники, имеющие доступ к гостайне, обязаны письменно уведомлять руководство о выезде за границу по частным делам.
Ранее депутаты приняли законопроект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне, который касается права на выезд из страны лиц, имеющих доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям.