Начальникам решили дать право проверять загранпаспорта допущенных к гостайне подчиненных

Tекст: Ольга Иванова

Согласно законопроекту, должностные лица и граждане РФ, допущенные к гостайне, будут обязаны по требованию начальства предоставлять для ознакомления свои загранпаспорта, передает «Интерфакс».

В пояснительной записке говорится, что руководители и уполномоченные сотрудники получат право знакомиться с загранпаспортами лиц, допущенных к гостайне, в порядке, установленном правительством.

Авторы законопроекта отмечают, что действующая система контроля за выездом за границу лиц, допущенных к гостайне, недостаточно эффективна.

Сейчас сотрудники, имеющие доступ к гостайне, обязаны письменно уведомлять руководство о выезде за границу по частным делам.

Ранее депутаты приняли законопроект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне, который касается права на выезд из страны лиц, имеющих доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям.